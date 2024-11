Volley femminile, Scandicci cerca il riscatto al debutto in Champions League: al PalaWanny arriva il Voluntari di Stefano Saja

Il doppio tie break perso contro l’Eczacibasi è l’ultima immagine di Champions League negli occhi dei tifosi della Savino del Bene Scandicci che oggi ritrovano la manifestazione più importante a livello continentale con le toscane che ospitano per il debutto stagionale la squadra rumena del C.S.O. Voluntari 2005, formazione di Bucarest che sulla carta non dovrebbe rappresentare un ostacolo insormontabile per la formazione di Marco Gaspari.

Scandicci arriva dalla sconfitta di Conegliano, la seconda stagionale dopo quella molto meno prevedibile subita sul campo di Busto Arsizio. A Villorba la squadra di Gaspari, pur senza riuscire a conquistare neppure un set, è uscita a testa alta con una Ekaterina Antropova straripante e con una prova di squadra tutto sommato soddisfacente per quelli che sono gli standard attuali delle toscane, al lavoro per colmare il gap avvenuto con la partenza in estate di un paio di elementi molto importanti (Zhu su tutte) nella passata stagione quando le toscane raggiunsero la finale scudetto, impegnando Conegliano fino al quarto match.

Per l’occasione Gaspari potrebbe anche affidarsi in parte al turnover, visto che la prima parte di stagione è stata abbastanza pesante per la Savino del Bene. Difficilmente si priverà della diagonale Ognjenovic-Antropova, mentre per il resto qualche innesto non è da escludere con Kotikova e Ruddins che potrebbero trovare spazio, magari fin dai primi scambi.

Dall’altra parte c’è una delle squadre di Bucarest, il Voluntari che occupa al momento il terzo posto nella graduatoria del massimo campionato rumeno con 13 punti all’attivo, due in meno della capolista Alba Blaj e uno in meno del Rapid Bucarest. Il CSO Voluntari, però, lo scorso anno ha sbaragliato il campo aggiudicandosi il campionato rumeno e ha iniziato bene anche questa stagione vincendo la Supercoppa nazionale grazie al successo contro il Targoviste.

C’è un po’ di Italia in casa Voluntari perchè il tecnico arriva dal nostro paese ed è Stefano Saja, un passato di alto spessore soprattutto in serie A2 tra San Giovanni in Marignano, Roma, Trento e Macerata e oggi il via ad una nuova avventura europea per lui. Le alzatrici sono Iarina-Luana Axinte che arriva dall’Alba Blaj dove ha militato fino allo scorso anno e Alexandra-Alice Kapelovies, alla quinta stagione con la maglia del Voluntari. L’opposta titolare arriva dagli Stati Uniti ed è Taylor Fricano, un’esperienza in Italia a Ravenna in A2 e proveniente dal campionato coreano, a Gwangju, affiancata dalla rumena Ijuna Zadorojnai, proveniente dal CSM Bucarest.

In banda ci sono la finlandese Suvi Kokkonen, 24 anni, ex Potsdam in Germania, la 32enne slovacca Nikola Radosova, arrivata lo scorso anno dalla Turchia (Nilufer Belediyespor) e due rumene, Rodica Buterez, anche lei proveniente dalle tedesche del Potsdam e Antonia Gheti, proveniente dal CSU Medicina Târgu Mureș. Le centrali sono la bulgara Mira Todorova, 32 anni, un passato in giro per l’Europa, con molta Francia, al secondo anno con il Voluntari, la polacca Justyna Lukasik, 31 anni, anche lei proveniente dal campionato francese, esattamente dal Neptunes de Nantes Volley-ball e le rumene Denisa-Ioana Ionescu, ex Targoviste, anche lei al secondo anno al Voluntari e Adriana-Valentina Alexandru, proveniente dal CSM Bucarest. I liberi sono la brasiliana Daniela Terra, al secondo anno con la maglia delle rumene e la rumena Irina Kosinski. Si gioca al PalaWanny alle 19.00.