Volley femminile, Roma si risolleva in Coppa: vince anche a Bucarest, ottavi di finale conquistati

Arrivano dall’Europa le soddisfazioni per la Smi Roma, penultima in classifica in campionato ma già agli ottavi di finale di Challenge Cup grazie al doppio successo sul Rapid Bucarest. Bastavano due set alle capitoline per centrare l’accesso al turno successivo ma la squadra romana non ha avuto problemi ad imporsi ancora 3-0 sulle rumene e dunque avanza ulteriormente nella competizione internazionale.

Cuccarini in avvio schiera Mirkovic in regia, Orvosova opposta, le centrali Schoelzel e Ciarrocchi e in banda Provaroni e Rotar con Zannoni e Cicola liberi. Roma mette subito le cose in chiaro nel primo parziale scattando avanti 8-2. le padrone di casa abbozzano un tentativo di rimonta ma Roma ritrova il cambio palla sul \16-13, mantiene le distanze fino al 21-18 e poi piazza un break di 4-1 per conquistare il primo set (25-19).

Nel secondo parziale c’è maggiore equilibrio in avvio fino al 7-6 per le romane che poi piazzano il break decisivo di 9-3, si portano sul 16-9 e non si fanno più avvicinare fino al 25-17 che, oltre a chiudere il secondo set, consegna alla Smi la qualificazione matematica agli ottavi di finale.

Cuccarini ne approfitta per lasciare spazio alle seconde linee e inserisce Salas Rosell, Rucli, Adelusi, Melli e Muzi, lasciando solo Ciarrocchi del sestetto iniziale. La partita però cambia solo in parte perchè il Rapid (che pure ha operato diversi cambi) riesce a mettere il naso avanti sull’8-7, poi Roma prende un break di vantaggio sul 16-14 e dilaga nella parte finale con un break di 9-4 che non lascia scampo alle rivali battute 25-18.

In casa Roma solo Orvosova in doppia cifra con 10 punti, seguono Rotar con 9, Adelusi e Ciarrocchi con 6. Per il Rapid nessuna giocatrice in doppia cifra: top scorer Sevarika con 8, a seguire Badiu-Savu e Ohman con 7 punti.