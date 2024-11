Volley femminile, Milano vince a Perugia con i colpi di Sylla, Danesi e Orro. La Serie A1 attende Egonu

Milano ha sconfitto Perugia per 3-1 (25-21; 25-19; 22-25; 25-17) nell’anticipo della sesta giornata della Serie A1 di volley femminile. Le meneghine hanno dominato i primi due set, si sono distrette nella terza frazione concedendo il parziale alle padrone di casa, ma poi sono riuscite a chiudere i conti in maniera autorevole. Le rosablù hanno così infilato il sesto successo in campionato su sette incontri disputati e si sono portate a una sola lunghezza di distacco dalla capolista Conegliano, che domani incrocerà Scandicci nel big match.

Milano deve ancora fare i conti con l’assenza della sua stella Paola Egonu (tornata ad allenarsi dopo l’operazione, anche se nelle ultime ore sono circolati diversi rumors di mercato sull’opposto), ma è stata presa per mano dalla schiacciatrice Myriam Sylla (17 punti, 3 muri) e dalle centrali Anna Danesi (12) e Hena Kurtagic (15, 6 muri) sotto l’impulso della regista Alessia Orro (3), da annotare anche i 12 punti di Nika Daalderop e gli 8 di Helena Cazaute, che si sono alternate di banda.

A Perugia, che è incappata nella settima sconfitta di fila e che resta al penultimo posto in classifica con due punti all’attivo, non sono bastate Beatrice Gardini (20 punti) e Anett Németh (13), 7 punti per Anastasia Cekulaev, 5 per Adelina Ungureanu e Benedetta Bartolini. Milano tornerà in campo tra otto giorni per il derby con Busto Arsizio, preceduto dal primo impegno stagionale in Champions League, mentre Perugia giocherà sul campo di Novara.