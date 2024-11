Volley femminile, le migliori italiane della 9a giornata di A1: Piva e Antropova ancora protagoniste. Con la “cura Conegliano” risale Chirichella

LE MIGLIORI ITALIANE DELLA 9ª GIORNATA DI SERIE A1

CRISTINA CHIRICHELLA: La cura Conegliano funziona per una delle migliori giocatrici degli ultimi due lustri in Italia. Sempre protagonista quest’annom, in campo nelle partite che contano. Lei ripaga la fiducia di Santarelli con una ottima prestazione a Milano: 10 punti, il 73% in attacco e 2 muri.

SARA BONIFACIO: Rientra dopo un lungo sto per infortunio e trova subito il modo di rendersi protagonista contro Talmassons. per lei 10 punti, il 57% in attacco e un muro.

EKATERINA ANTROPOVA: Lei non manca davvero mai in questa graduatoria. A Roma fatica come tutte le compagne ma alla fine chiude con 26 punti, tutti in attacco e con il 47% di positività. La vittoria di Scandicci porta anche la sua firma.

LINDA MANFREDINI: Che brava la giovanissima centrale di Bergamo che spinge in alto la sua squadra anche a Pinerolo con 12 punti, il 67% in attacco, un muro e ben 3 ace.

REBECCA PIVA: Altra super prova della schiacciatrice di Busto che sbanca Cuneo. Arrivano per lei 12 punti. Non impeccabile in attacco con il 38%, si rifà in ricezione con il 59% e aggiunge anche un ace e due muri alla sua bella prova.