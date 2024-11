Volley femminile, Conegliano domina Milano e allunga in Serie A1. Haak primeggia nel duello con Egonu

Conegliano ha sconfitto Milano con un secco 3-0 (25-20; 25-18; 25-15) nel big match della nona giornata della Serie A1 di volley femminile, andata in scena di fronte agli oltre 12.000 spettatori che hanno gremito l’Unipol Forum di Assago (record di pubblico per una partita di club alle nostre latitudini). Le Campionesse d’Italia hanno giganteggiato in lungo e in largo in quella che doveva essere la rivincita della Supercoppa Italiana e dell’ultima finale di Champions League, vinte entrambe dalla corazzata veneta.

Le ragazze di coach Daniele Santarelli hanno fatto sembrare tutto troppo facile, prendendo di forza il comando delle operazioni in avvio del primo set (8-4), controllando il rientro delle padron di casa (16-16) e poi dettando legge nel finale. Nella seconda frazione il Vero Volley ha provato a reagire (13-12), ma le Pantere hanno ribaltato la situazione in un amen con un enorme parziale di 7-0 (19-13). Il terzo set è stato a senso unico, dove l’Imoco è stata capace di issarsi di forza sul 9-4 e gestire agevolmente il margine.

Conegliano ha così confermato la propria imbattibilità e ha infilato la decima vittoria consecutiva, rafforzando il primo posto in classifica generale con 30 punti all’attivo: ora Milano, inciampata nel secondo ko stagionale, si trova già a otto lunghezze di distacco (+4 su Scandicci e Novara, ma con due incontri giocati in più). Entrambe le squadre torneranno in campo durante la settimana per i rispettivi impegni di Champions League: Conegliano farà visita alle polacche del Developres Resovia, mentre Milano sarà impegnata nell’incontro di cartello nella tana del VakifBank Istanbul.

Prestazione sopra le righe da parte dell’opposto Isabelle Haak (20 punti, 4 muri), ben spalleggiata dalle schiacciatrici Gabi (10) e Zhu Ting (9) sotto la regia di Joanna Wolosz. In spolvero anche la centrale Cristina Chirichella (10 punti, 2 muri) affiancata in reparto da Sarah Fahr (2), ottimo lavoro da parte del libero Monica De Gennaro.

A Milano non è bastata la bomber Paola Egonu (15 punti, 2 muri), che sta ancora recuperando dopo il periodo di inattività dovuto all’operazione al naso. I martelli Myriam Sylla (8) e Nika Daalderop (6) hanno un po’ sofferto sotto la guida della palleggiatrice Alessia Orro (2), che ha stretto i denti per essere della partita. La centrale Anna Danesi ha messo a segno 4 punti in un incontro caratterizzato dalla presenza di ben sette Campionesse Olimpiche di Parigi 2024.