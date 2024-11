Volley femminile, Conegliano debutta in Champions: sfida abbordabile in casa con il Mladost

La coppa sollevata in cielo, i coriandoli, la gioia, il delirio. L’ultimo flash di Champions League per la detentrice del titolo, Carraro Imoco Conegliano, è questo e stasera le venete tornano in campo per ospitare nel primo incontro del girone A della massima manifestazione europea, il Mladost Zagabria, formazione croata che, sulla carta non dovrebbe rappresentare un ostacolo insormontabile per la squadra di Daniele Santarelli.

Conegliano, come spesso gli capita nelle ultime stagioni, è partito fortissimo quest’anno con sette successi a fila in campionato, che significano primo posto a punteggio pieno e la vittoria della Supercoppa italiana contro Milano. Domenica scorsa le venete hanno ottenuto un successo molto importante contro la finalista scudetto dello scorso anno, Scandicci, altra protagonista di Champions. Una gara in cui le venete hanno mandato un messaggio abbastanza chiaro: sono pronte anche a soffrire pur di portare a casa la posta piena e con attrici come Gabi e Zhu battere la squadra di Santarelli diventa una vera e propria impresa.

Con tanti impegni così ravvicinati il tecnico veneto ha già iniziato ad affidarsi al turnover e anche oggi sicuramente darà spazio a qualche seconda linea, senza esagerare perchè sempre di Champions League si tratta. Al centro potrebbe esserci spazio anche per le giovani Katja Eckl e come opposta potrebbe essere utilizzata Merit Adigwe, mentre in banda potrebbero trovare spazio Lanier e Lukasik.

Il Mladost Zagabria è campione croato in carica e lo scorso, come le venete, ha fatto l’en plein in patria vincendo anche la Coppa di Croazia. Attualmente occupa la seconda posizione in classifica con 8 punti, quattro vittorie e una sconfitta finora. Nello scorso week end ha superato il DOC Osijek con il punteggio di 3-1. L’allenatore è Darko Noijc. In cabina di regia c’è la giovanissima Ana Prkacin, 17 anni, approdata lo scorso anno al Mladost, proveniente dall’OK Don Bosco. Ad affiancarla c’è Marija vrban, classe 2002, arrivata quest’anno dallo ZOK Enna Vukovar. L’opposta è la croata Tonka Bosnjak, altra giovanissima, 18 anni, prodotto del vivaio locale.

In banda giocano Ana Istuk, alla quarta stagione con il Mladost, e Leonarda Grabic, 21 anni, arrivata tre anni fa dall’OK Dinamo. In panchina ci sono Andrea Koraca e Franka Golemac. Le centrali titolari sono Aurora Papac, da quattro anni al Mladost e Rita Bogati Pantelic approdata a Zagabria lo scorso anno dall’OK Kelteks. In panchina ci sono Katarina Drobac, dall’anno scorso al Mladost, e Mirta Freund. I liberi sono la titolare Matea Smoljan, 20 anni tutti trascorsi al Mladost, e la bosniaca Dora Braznic.