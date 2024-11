Volley femminile, Chieri inizia l’avventura europea in Spagna: contro il Sant Cugat per ipotecare gli ottavi!

Inizia in Spagna l’avventura europea in Challenge Cup della Reale Mutua Fenera Chieri che questo trofeo lo ha già alzato due anni fa, prima di trionfare nella passata stagione nella Cev Cup. Le piemontesi vogliono confermare la loro “vocazione” internazionale e puntano al tris di vittorie in Europa e il primo ostacolo, nei sedicesimi di finale, si chiama Sant Cougat, formazione che gioca le sue sfide casalinghe al Palasport di Valldoreix, nella provincia di Barcellona dove in questo momento a tutto si sta pensando tranne che al volley, viste le inondazioni che hanno colpito la zona nei giorni scorsi. La partita, comunque, al momento è confermata domani, mercoledì 6 novembre, alle 20.00.

La squadra di Giulio Cesare Bregoli finora ha disputato una buona prima parte di stagione, anche se piuttosto altalenante, inanellando prove di grande spessore, come il successo all’esordio in campionato contro Novara (che dopo quella sconfitta al tie break ha sempre vinto) o quello al tie break con Firenze, inframmezzate da qualche prestazione al di sotto degli standard come la sconfitta casalinga di Busto Arsizio mercoledì scorso e la vittoria soffertissima a Talmassons di domenica.

Per Bregoli si tratta di un test importante, per riprendere il cammino interrotto nell’ultima settimana (solo due punti in due partite dove si poteva conquistare un bottino ben più ampio) e per ritrovare fiducia in vista dei prossimi impegni. Non è escluso che il tecnico piemontese faccia ricorso ad un ampio turnover, magari in corsa se si renderà conto che gli equilibri sono sbilanciati a favore della propria squadra.

Le spagnole hanno chiuso al quinto posto la passata stagione in Superliga, mentre in questa stagione occupano la quarta posizione in classifica (ma con una gara in meno disputata rispetto alle rivali di alto rango) in virtù di tre successi consecutivi in avvio di campionato prima di incappare nella sconfitta contro il Sayre Mayser nell’ultimo fine settimana di ottobre.

Il tecnico della formazione spagnola è Leonel Passerine, mentre l’alzatrice titolare è la spagnola Anna Newsome, al quinto anno con la formazione catalana, affiancata da Ines Victory, promossa dalla seconda squadra. L’opposta è Itziar Lopez, 22 anni, da cinque stagioni al Sant Cugar. Le bande titolari sono la brasiliana Ana Cecilia Aparecida Lopez, arrivata due anni fa dal club verde-oro del Barueri e l’altra brasiliana Viviane Braun, acquistata quest’anno dal Bluvolei Furb SME in Brasile. In panca c’è la spagnola Sol Guidarelli, al quinto anno in forza alle iberiche.

Al centro giocano Aina Berbel, al quinto anno al Sant Cugat e Alessandra Hurtado, 21 anni prodotto del vivaio locale. In panchina ci sono anche la spagnola Jana Duran e la serba Lena Jovancic, entrambe da tre anni al Sant Cugat. I liberi sono Maria Antonia Gomila, arrivata nel 2022 da Minorca e Berta Clavel, prodotto del vivaio locale.