Volley femminile, Busto Arsizio non si ferma più! Battuta 3-1 Firenze nell’anticipo della decima di A1

Cinque vittorie in sei partite, sei partite consecutive con la classifica mossa, quinto posto in classifica provvisorio e quarti di finale di Coppa Italia sempre più vicino: sono i numero impressionanti dell’Eurotek Busto Arsizio che non si ferma e batte 3-1 in rimonta tra le mura amiche Il Bisonte Firenze dai due volti. Nel primo set le toscane mettono all’angolo la formazione lombarda che poi cambia marcia da metà del secondo set in poi (decisivi gli ingressi di Frosini e Olaya) e domina la seconda parte del match portando a casa 3 punti preziosi. Un Busto che sa vincere anche in una serata non indimenticabile del suo faro in attacco, Rebecca Piva, e anche dopo aver subito tantissimo per un set e mezzo il gioco di una Firenze che è ancora alla ricerca della continuità di rendimento.

A fare la differenza è stata l’efficacia in attacco, molto elevata per Firenze per un set e poi tutta a favore di Busto Arsizio che ha messo a terra i palloni importanti, sfruttando anche qualche errore di troppo delle toscane che, invece, ha subito la quarta sconfitta in cinque gare e sta rischiando con questo ruolino di marcia di “sporcare” il buon inizio di stagione di cui si è resa protagonista.

Formazioni attese in campo e subito è Busto Arsizio a fare la voce grossa portandosi sul 6-3 ma è solo un fuoco di paglia per le lombarde che commettono qualche errore di troppo e soffrono la crescita de Il Bisonte che ribalta la situazione e vola sul 10-14 con il muro di Malual e l’attacco di Davyskiba. Busto non riesce a reagire e lascia via libera alle toscane che non hanno problemi a chiudere con il punteggio di 25-17.

Nel secondo set ancora più accentuata la partenza a razzo dell’Eurotek che in un baleno si trova avanti 7-2 ma non basta perchè Firenze torna sotto fino al 10-8 costringendo Barbolini a cambiare qualcosa: prima Frosini per Obossa e poi, sull’11-13 firmato Butigan, con Olaya per una spenta Rebecca Piva che arrivava da alcune partita di altissimo spessore. I cambi aiutano le lombarde a cambiare marcia e a ritornare avanti sul 16-15. Van Avermaet e Kunzler firmano il massimo vantagtgio Busto sul 21-16. Firenze non riesce a rimontare e l’Eurotek pareggia il conto con il punteggio di 25-20.

In avvio del terzo set Barbolini lascia in campo le sostitute e Busto Arsizio, passata la paura, scatta avanti 11-7. Le padrone di casa non si fermano, alzano il livello al servizio e in attacco e aumentano il vantaggio fino al 18-12. Firenze non lotta più e lascia via libera alla squadra di casa fino al 25-15. Nel quarto set c’è equilibrio nella prima parte. VBusto non riesce a staccare le rivali anche se conquista un piccolo vantaggio (10-8) e Firenze ha l’ultimo sussulto del match riuscendo a pareggiare a quota 14. L’Eurotek riparte di slancio e piazza il break decisivo, staccando le rivali sul 21-16. Le lombarde tengono il cambio palla e vincono 25-19.

In casa Eurotek 17 i punti di Frosini, 14 i punti di Kunzler, 9 quelli ottenuti da Obossa e Piva. Per Firenze 21 punti di Malual top scorer dell’incontro, 12 per Davyskiba.