Volley, Davide Gardini spinge in alto Milano! Battuta 3-1 Grottazzolina e salto in alto in classifica di Superlega

L’Allianz Milano concede il bis e, dopo Cisterna, batte 3-1 anche Grottazzolina e fa un ulteriore salto in alto in classifica affacciandosi alle posizioni che contano alla vigilia dello storico debutto in Champions League. Piazza dà fiducia a Davide Gardini e lo schiacciatore romagnolo lo ripaga con una super prestazione da 23 punti che contribuisce a demolire la squadra marchigiana che ha il merito di non arrendersi ma alla fine esce sconfitta in quattro set.

Piazza concede un turno di riposo a Kaziyski e inserisce Davide Gardini nello starting seven. Milano parte subito forte (7-3) e mantiene Grottazzolina a distanza di sicurezza, vuoi con il muro, vuoi con gli attacchi micidiali di Louati e Reggers che lasciano poche speranze alla rimonta dei marchigiani che infatti non arriva e l’Allianz si impone con un eloquente 25-18.

Nel secondo set, di fatto, non cambia la musica. La squadra di casa parte meglio, Grottazzol9ina fatica nella fase cambio palla e Gardini con un doppio punto consecutivo in attacco, lancia Milano avanti sul 13-8. I marchigiani non alzano bandiera bianca, si riportano a tiro sul 15-13 ma Milano riparte e si riporta s7ul 20-15 con l’errore di Antonov in attacco. Le distanze restano invariate e ci pensa Louati a chiudere il set con il punteggio di 25-20.

Grande equilibrio in avvio di terzo set ma ancora una volta Paolo Porro con una magia, Gardini e qualche errore dei marchigiani scavano il solco a favore dell’Allianz che si trova avanti 13-9. Grottazzolina si riprende e si riporta sotto prima sul 15-14 e poi sul 21-21, sfruttando anche qualche errore in attacco e in ricezione dei lombardi e l’ingresso di un buon Fedrizzi. Nel finale Grottazzolina spreca due set ball sul 24-22 ma l’errore di Louati regala il set al marchigiani che allungano il match (27-25).

Sulle ali dell’entusiasmo Grottazzolina tiene il ritmo di Milano nella prima parte del quarto set fino al 9-9, poi lo scatto dei meneghini che piazzano il break decisivo con Gardini e soprattutto Reggers, volano sul 16-10 e di fatto chiudono il discorso. I milanesi tengono a distanza di sicurezza gli avversari e vincono con il punteggio di 25-19. Per Milano 23 i punti di un ottimo Gardini, 14 a testa per Louati e Reggers. In casa Grottazzolina 23 punti per Tatarov, 9 punti per Antonov.