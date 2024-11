Volley, Civitanova regola il Karlovarsko e viene promossa in Challenge Cup

Civitanova ha sconfitto il VK Karlovarsko per 3-0 (25-19; 25-9; 25-17) nel ritorno dei sedicesimi di finale della Challenge Cup di volley maschile, la terza competizione europea per importanza. La Lube si è imposta agevolmente di fronte al proprio pubblico contro la compagine ceca, replicando il successo ottenuto nel match d’andata e qualificandosi così per gli ottavi di finale.

La compagine marchigiana se la dovrà ora vedere contro i poco quotati serbi del Karadorde Topola, che sono riusciti a spuntarla contro il Bigbank Tartu al golden set. A mettersi maggiormente in luce sono stati gli schiacciatori Eric Loeppky (13 punti) e Poriya Hosseinkhanzadehfirouzjah (11), l’opposto Adis Lagumdzija ha messo a segno 9 punti nei primi due parziali e poi è stato sostituito da Petar Dirlic (9).

Molto bene anche il centrale Giovanni Maria Gargiulo (9) accanto a Marko Podrascanin (3) e Davi Tenorio (4) sotto la guida di Mattia Boninfante nei primi due parziali e di Santiago Orduna nella terza frazione, il libero Fabio Balaso ha chiuso con il 42% di ricezione positiva. Tra le fila della formazione ospite, guidata da coach Stefano Mascia, il miglior è stato Filip Sestan (7).