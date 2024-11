Viola Bellato settima nella finale dal metro dei Mondiali giovanili di tuffi a Rio de Janeiro

Andata in archivio la seconda giornata di gare nei Mondiali giovanili di tuffi a Rio de Janeiro (Brasile). Non sono arrivate medaglie per la squadra italiana, che ha ottenuto il proprio miglior risultato nella finale dal metro femminile categoria B (ragazze) grazie a Viola Bellato.

La nostra portacolori ha chiuso al settimo posto con il punteggio di 302.85, riuscendo a fare meglio rispetto alla fase eliminatoria dove aveva terminato in ottava posizione. Tuttavia, non è stato possibile avvicinare la top-3, seppur non distantissima da quanto ottenuto dalla tuffatrice nostrana.

L’oro è andata alla messicana Rut Elisa Paez Manjarrez, che si è imposta con lo score di 338 punti davanti alla statunitense Kayla Jensen con 321.80 e all’ucraina Kseniia Bochek con 319.40 punti. Quest’ultima, grazie all’ultima rotazione, ha tolto la gioia di una medaglia storica alla rappresentante di Hong Kong, Chan Tsz Ming.

Nel corso della fase eliminatoria, è terminata l’avventura di Valerio Mosca nella prova dai tre metri junior A, conclusa al tredicesimo posto (10 tuffi) con il punteggio di 446.75. Una prestazione con qualche sporcatura di troppo da parte sua, costata la qualificazione all’atto conclusivo.

Si torna in gara domani e in casa Italia vedremo in azione Davide Barberi e Marco Valenti dalla piattaforma maschile B e Rebecca Ciancaglini e Giorgia De Sanctis, recuperata dal suo problema fisico che le aveva impedito di competere nel Team Event, nella gara dal trampolino un metro femminile A.