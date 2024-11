Rebecca Ciancaglini e Giorgia De Sanctis sono argento nel sincro dai tre metri nei Mondiali 2024 giovanili di tuffi

È un’Italia che va a velocità sincro nei Mondiali 2024 giovanili di tuffi. Nella quinta giornata di gare a Rio de Janeiro (Brasile), è arrivato un altro podio nella particolare specialità dei tuffi sincronizzati. Ad aver centrato questo risultato sono state Rebecca Ciancaglini e Giorgia De Sanctis, che hanno conquistato l’argento nella specialità citata dal trampolino tre metri.

Le due azzurrine, dopo aver concluso gli obbligatori con 88.20, hanno fatto vedere una buona serie nei liberi. Sono arrivati 54.72 punti con il doppio salto mortale e mezzo avanti carpiato, 60.30 con il doppio salto mortale e mezzo avanti con un avvitamento e 61.56 con il doppio salto mortale e mezzo ritornato raggruppato. Un totale di 264.78 per le nostre portacolori.

Solo la coppia ucraina Kseniia Bochek/Diana Karnafel ha fatto meglio con il punteggio di 278.58, mentre sul terzo gradino del podio sono salite le due tedesche Zoe Schneider e Aliana Reihs con 264.48. Pertanto, una prestazione decisamente consistente di Ciangaglini e De Sanctis.

Nelle eliminatorie dal metro della categoria boys 16-18, poche soddisfazioni per Valerio Mosca, non andato oltre il ventiduesimo punteggio. Il 17enne romano ha totalizzato 392.50 punti e non è riuscito a rientrare nel gruppo degli atleti finalisti. A fare la voce grossa è stato il cinese Xin Yan con 509.70.