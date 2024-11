Raffaele Pelligra e Simone Conte si tingono d’oro nel sincro dalla piattaforma ai Mondiali 2024 giovanili

Quarta giornata di gare che va in archivio con il sorriso per l’Italia in questi Mondiali 2024 giovanili di tuffi a Rio de Janeiro (Brasile). Nella prova del sincro maschile dalla piattaforma Raffaele Pelligra e Simone Conte hanno saputo gettare il cuore oltre l’ostacolo e conquistare un oro di grande prestigio nella rassegna iridata che terminerà domenica 1° dicembre.

I due azzurrini, dopo aver ottenuto 92.40 negli obbligatori, hanno saputo esprimersi molto bene nei liberi. Sono arrivati 70.08 punti con il doppio salto mortale e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo, 64.35 con il triplo salto mortale e mezzo indietro raggruppato e ben 74.86 punti con il triplo salto mortale e mezzo ritornato raggruppato.

Pelligra e Conte, quindi, hanno totalizzato un punteggio di 301.71 e hanno preceduto i messicani Emilio Trevino Laureano e Alejando Flores Jimenez con 295.32 e i tedeschi Ole Rosler e Iven Prenzyna con 294.00. Una grande soddisfazione per la squadra guidata da Nicola Marconi.

Dai 3 metri girls (16-18) si sono fermate nelle eliminatorie Rebecca Ciancaglini e Giorgia De Sanctis, classificatesi rispettivamente ventunesima con 343.40 e diciottesima con 355.95. Le due azzurre, per accedere alla finale, avrebbero dovuto andare oltre i 366.25 punti della messicana Kelly Mejorada, dodicesima con 366.25 e ultima a staccare il biglietto per l’atto conclusivo.