Vinatzer: “Mi è mancata fiducia, devo trovare scioltezza”. Kastlunger: “Un sole per ricordare Matilde”

Nessun italiano è riuscito a entrare nella top-10 dello slalom di Gurgl, prova valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. Alex Vinatzer ha concluso al 17mo con posto con un distacco di 1.45 dal vincitore Clement Noel, Tobias Kastlunger si è fermato in 26ma piazza a 2.33, Stefano Gross ha terminato in 28ma posizione a 2.46. Gli azzurri hanno analizzato le proprie prestazioni attraverso i canali federali.

Alex Vinatzer: “Ho attaccato di più nella seconda manche. Mi è mancata un po’ di fiducia dovuta all’uscita nella prima gara. C’è ancora molto da lavorare per trovare più scioltezza e cercare di affrontare al meglio le difficoltà che ogni pista propone”.

Tobias Kastlunger: “Pensavo di avere fatto leggermente e per quello ho allargato le braccia al traguardo. Devo migliorare molto sul ghiaccio, ci sto lavorando. Ho portato con me un piccolo sole per ricordare Matilde. Un abbraccio forte alla famiglia e alla sorella, che conosco molto bene. Desidero solo dire ai ragazzi: ‘Godetevi ogni momento della vita, divertitevi’“.

Stefano Gross: “Volevo attaccare, sono partito con il giusto piglio, ma sono rimasto troppo rotondo sul palo. In questi casi se si fa troppa attenzione si va subito dietro“. Ora gli uomini potranno godersi un fine settimana di pausa (il 30 novembre e 1° dicembre gareggeranno soltanto le donne con gigante e slalom di Killington).