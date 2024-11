Venezia vince il derby con Schio e comanda la Serie A1 di basket femminile. Vittorie di Derthona e Sesto San Giovanni

L’Umana Reyer Venezia fa suo il big match della settima giornata della Serie A1 di basket femminile. Le campionesse d’Italia superano nell’atteso derby veneto il Famila Schio per 56-55 grazie ad un clamoroso ultimo quarto da 16-4 per Venezia. La Reyer trova i punti del sorpasso con Matilde Villa all’ultimo minuto, con Schio che poi sbaglia più volte le conclusioni per il sorpasso. Per Venezia la migliore è Awak Kuier con 13 punti e poi ci sono anche 11 punti di Lisa Berkani, mentre a Schio non basta la doppia doppia di Olbis André (10 punti e 12 rimbalzi).

Continua lo straordinario momento del Derthona Basket. La squadra piemontese conquista la sua quinta vittoria consecutiva sul campo di San Martino di Lupari per 63-57 e raggiunge in classifica Schio al secondo posto. Ottima prestazione delle azzurre Elisa Penna e Beatrice Attura, che mettono a referto rispettivamente 15 e 10 punti.

Brescia domina lo scontro salvezza contro l’Alpo Villafranca per 90-53. Una Brixia trascinata da una strepitosa Marzia Tagliamento, che firma una prestazione clamorosa da 28 punti. Seconda sconfitta di fila per Campobasso, che cede 66-61 sul campo di Sesto San Giovanni, con le lombarde guidate dai 22 punti di Anna Maria Makurat. Le molisane vengono così raggiunte in classifica dalla Dinamo Sassari, che vince in casa contro Battipaglia per 72-61 grazie soprattutto ai 17 punti di Ana-Marija Begic.

RISULTATI SETTIMA GIORNATA SERIE A1 BASKET FEMMINILE 2024

Sassari – Battipaglia 72-61

Sesto San Giovanni – Campobasso 66-61

Brescia – Alpo Villafranca 90-53

Schio – Venezia 55-56

San Martino di Lupari – Derthona 57-63