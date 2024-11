Tennis, le candidature dei WTA Awards: Jasmine Paolini in lizza per due premi

Il giusto premio per una stagione stellare. Jasmine Paolini ha vissuto un 2024 magico, concluso con il quarto posto in classifica, miglior piazzamento per una tennista italiana nella storia, e con il successo nella Billie Jean King Cup da trascinatrice in singolare ed in doppio. Un’annata da applausi, che è stata premiata anche dalla WTA.

La massima associazione del tennis femminile ha diramato le nominations per gli Awards di questa stagione e tra le candidate per la migliore giocatrice del 2024 c’è anche la nativa di Bagni di Lucca. Assieme a lei le migliori dell’anno: Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Coco Gauff e Qinwen Zheng, l’Olimpo del movimento tennistico internazionale.

Non è finita qui per Jasmine: l’azzurra è in lizza anche per il premio di miglior doppio della stagione assieme a Sara Errani. Il giusto riconoscimento per il doppio olimpico, che concorrerà per questo premio con Dabrowski/Routliffe, Siniakova/Townsend, Kichenok/Ostapenko, Hsieh/Mertens e Danilina/Khromaceva.

Il minimo per l’azzurra dopo un’annata in cui ha messo in bacheca il primo 1000 della propria carriera a Dubai e le due finali Slam tra Roland Garros e Wimbledon. Un’annata riconosciuta anche dalla WTA, premio finale o meno.