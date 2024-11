Su che canale Zverev-Alcaraz oggi, ATP Finals 2024: orario, programma, streaming

Oggi, venerdì 15 novembre, si chiuderà la fase a gironi di queste ATP Finals 2024 di tennis. Sul veloce indoor dell’Inalpi Arena di Torino, calerà il sipario si questa prima parte del Master di fine anno e scopriremo agli altri nomi dei semifinali a questo evento. Nel singolare, assisteremo ai match del gruppo “John Newcombe” e l’esito è tutt’altro che scontato. Fari puntati sulla sfida tra il tedesco Alexander Zverev e lo spagnolo Carlos Alcaraz.

Il n.2 e 3 del mondo si confronteranno e in palio ci sarà l’accesso al penultimo atto. Zverev è in una chiara condizione di vantaggio, avendo vinto i primi due incontri del girone, senza concedere set nelle sfide contro il russo Andrey Rublev e il norvegese Casper Ruud. Discorso diverso, infatti, per Alcaraz che ha dovuto incassare il ko contro Ruud anche perché condizionato da uno stato di salute imperfetto.

Carlitos si è presentato al via di questa competizione non nella forma ideale e ha dovuto fare i conti con un fastidiosissimo raffreddore. Il peggio, però, sembra alle spalle e vedremo se l’iberico riuscirà a trovare le soluzioni contro un avversario apparso in splendida condizione, specialmente per il suo straordinario rendimento al servizio. Ne vedremo delle belle.

La partita tra Alexander Zverev e Carlos Alcaraz, valida per la fase a gironi delle ATP Finals 2024, andrà in scena quest’oggi non prima delle ore 14.00. La trasmissione televisiva sarà curata dai canali di Sky Sport, in particolare Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport seguirà la sfida con la propria DIRETTA LIVE testuale.

ZVEREV-ALCARAZ ATP FINALS OGGI 2024

Venerdì 15 novembre

CENTRE COURT – Dalle 11.30

1. R. Bopanna / M. Ebden vs K.Krawietz / T. Puetz

Non prima delle 14.00

2. C. Alcaraz vs A. Zverev

Non prima delle 18.00

3. S. Bolelli / A. Vavassori vs M. Arevalo / M. Pavic

Non prima delle 20.30

4. C. Ruud vs A. Rublev

PROGRAMMA ZVEREV-ALCARAZ ATP FINALS 2024: COME SEGUIRLE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, NOW, Tennis Tv

Diretta testuale: OA Sport