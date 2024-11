Sport invernali, il calendario della settimana 18-24 novembre: orari, programma, tv, streaming

Gli sport invernali entrano sempre più nel vivo e nel prossimo week end si dovrà prendere nota di quanto è previsto. In primis, la Coppa del Mondo di sci alpino. Le discipline tecniche terranno banco sulle nevi di Gurgl (Austria). Si replicherà quanto accaduto già nell’ultimo fine-settimana a Levi, con la disputa di due slalom, uno femminile e uno maschile.

Da seguire con particolare attenzione il salto con gli sci, con l’appuntamento del massimo circuito internazionale a Lillehammer (Norvegia). Stessa storia, stesso mare con le discipline del freestyle. Si pensa al slopestyle a Stubai (Austria). In primo piano anche lo skeleton, con le prove di Coppa del Mondo a Yanqing (Cina).

Pattinaggio ancora con i fari puntati, tenendo conto della prima tappa dello speed skating sull’anello di ghiaccio di Nagano (Giappone) e del GP di Cina del figure skating. In altre parole non ci annoierà di certo per seguire tutte le specialità tra neve e ghiaccio.

Di seguito il calendario completo, con la rispettiva indicazione tv:

CALENDARIO SPORT INVERNALI (18-24 NOVEMBRE)

SCI ALPINO

Sab. 23/11/24 – Coppa del mondo – SL femminile Gurgl (Aut) – ore 10.30 e 13.30, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Sab. 23/11/24 – Coppa Europa – SL maschile Levi (Fin) – ore 10.00 e 13.00

Dom. 24/11/24 – Coppa del mondo – SL maschile Gurgl (Aut) – ore 10.30 e 13.30, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Dom. 24/11/24 – Coppa Europa – SL maschile Levi (Fin) – ore 10.00 e 13.00

SALTO CON GLI SCI

Ven. 22/11/24 – Coppa del mondo – Mixed Team HS140 Lillehammer (Nor) – ore 16.15, diretta tv Eurosport

Sab. 23/11/24 – Coppa del mondo – HS140 femminile Lillehammer (Nor) – qualificazioni ore 11.00, finale ore 12.30, diretta tv Eurosport

Sab. 23/11/24 – Coppa del mondo – HS140 maschile Lillehammer (Nor) – qualificazioni ore 14.45, finale ore 16.00, diretta tv Eurosport

Dom. 24/11/24 – Coppa del mondo – HS140 femminile Lillehammer (Nor) – qualificazioni ore 11.00, finale ore 12.30, diretta tv Eurosport

Dom. 24/11/24 – Coppa del mondo – HS140 maschile Lillehammer (Nor) – qualificazioni ore 14.45, finale ore 16.00, diretta tv Eurosport

FREESTYLE

Ven. 22/11/24 – Coppa del mondo – Qualificazioni SS maschile e femminile Stubai (Aut) – ore 09.40 e 12.15

Ven. 22/11/24 – FIS – SX maschile e femminile Pitztal (Aut) – ore 12.00

Sab. 23/11/24 – Coppa del mondo – SS maschile e femminile Stubai (Aut) – ore 11.30

Sab. 23/11/24 – FIS – SX maschile e femminile Pitztal (Aut) – ore 12.00

SKELETON

Sab. 23/11/24 – Coppa del mondo – Gara femminile Yanqing (Chn) – ore 08.00, diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding

Sab. 23/11/24 – Coppa del mondo – Gara maschile Yanqing (Chn) – ore 11.00, diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding

SPEED SKATING

Ven. 22/11/24 – Coppa del Mondo a Nagano (Jpn) – ore 06.00, diretta streaming su Discovery+, canale ISU Skating

Sab. 23/11/24 – Coppa del Mondo a Nagano (Jpn) – ore 05.00, diretta streaming su Discovery+, canale ISU Skating

Dom. 24/11/24 – Coppa del Mondo a Nagano (Jpn) – ore 05.00, diretta streaming su Discovery+, canale ISU Skating

PATTINAGGIO ARTISTICO

Ven. 22/11/24 – GP China 2024 – ore 07.40, diretta tv su Eurosport2 HD

Sab. 23/11/24 – GP China 2024 – ore 07.25, diretta tv su Eurosport 2 HD

Dom. 24/11/24 – GP China 2024 – ore 07.20, diretta streaming su Discovery+

PROGRAMMA SPORT INVERNALI (18-24 NOVEMBRE): COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD, Eurosport1 e 2 HD

Diretta testuale: RaiPlay, SkyGo, NOW, canale ISU Skating

Diretta testuale: OA Sport