Sport in tv oggi (venerdì 8 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 8 novembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Ci si avvicina al sipario per l’edizione 2024 delle WTA Finals. Oggi sarà il giorno delle semifinali del singolare e del doppio e scopriremo i nomi delle giocatrici che domani poi si contenderanno la corona dell’ambito Master di fine anno al femminile. Tengono banco anche i penultimi atti dei tornei ATP di Metz e di Belgrado 2.

In serata fari puntati sulla giornata di Eurolega di basket, con la Virtus Bologna impegnata nella sfida contro il Maccabi Tel Aviv e le V nere vanno a caccia di punti per risalire la china in Europa. Un match importante al pari degli altri in programma quest’oggi. Questo e molto altro…

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, venerdì 8 novembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Venerdì 8 novembre

06.30 Pattinaggio artistico, Grand Prix in Giappone: short program – Diretta streaming su Discovery+.

06.55 Snooker, International Championship: semifinali – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo. NOW e su DAZN.

08.00 Pattinaggio artistico, Grand Prix in Giappone: short program individuale uomini – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

10.50 Pattinaggio artistico, Grand Prix in Giappone: short program individuale donne – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

13.30 Tennis, WTA Finals 2024: prima semifinale doppio – Diretta tv su SuperTennis, Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, Supertennix, SkyGo e su NOW.

15.00 Tennis, ATP Belgrado 2: semifinali – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

15.30 Tennis, ATP Metz: semifinali – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

16.00 Tennis, WTA Finals 2024: prima semifinale singolare – Diretta tv su SuperTennis, Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, Supertennix, SkyGo e su NOW.

17.30 Tennis, WTA Finals 2024: seconda semifinale singolare – Diretta tv su SuperTennis, Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, Supertennix, SkyGo e su NOW.

18.00 Basket, Eurolega: Anadolu Efes vs Monaco – Diretta streaming su DAZN.

18.35 Nuoto, Trofeo Nico Sapio: prima giornata – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

19.00 Tennis, WTA Finals 2024: seconda semifinale doppio – Diretta tv su SuperTennis, Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, Supertennix, SkyGo e su NOW.

20.00 Golf, Los Cabos Championship: seconda giornata – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

20.00 Basket, Eurolega: Lyon-Villeurbanne vs Fenerbahce – Diretta streaming su DAZN.

20.15 Basket, Eurolega: Panatinaikos vs Olympiakos – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Basket, Eurolega: Barcellona vs Baskonia – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Basket, Eurolega: Virtus Bologna vs Maccabi Tel Aviv – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.30 Calcio, Serie B: Frosinone vs Palermo – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Calcio, Serie C: Pro Vercelli vs Alcione Milano – Diretta tv su Sky Sport 254; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie C: Trento vs FeralpiSalò – Diretta tv su Sky Sport 253; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie C: Triestina vs Giana Erminio – Diretta tv su Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Calcio, Serie A: Lecce vs Empoli – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

21.00 Calcio, laLiga: Rayo Vallecano vs Las Palmas – Diretta streaming su DAZN.

23.00 Golf, Charles Schwab Cup: seconda giornata – Diretta streaming su Discovery+.