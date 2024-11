LIVE Virtus Bologna-Maccabi, Eurolega basket in DIRETTA: servono punti per risalire la china

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Virtus Bologna-Maccabi, match valevole per l’ottava giornata dell’Eurolega 2024-2025. La squadra di Banchi ha un assoluto bisogno di una vittoria per risalire la classifica.

Una vittoria per rinascere in campo europeo. Dopo un inizio davvero complicato, con sei sconfitte in sette partite e con la sola vittoria ottenuta sul campo del Partizan Belgrado, la Virtus Bologna cerca il suo primo successo casalingo per provare a cominciare a scalare una classifica che al momento la vede al penultimo posto.

Dall’altra parte arriva un Maccabi Tel Aviv sicuramente sempre segnato dai tanti problemi extra campo e con tutte le preoccupazioni per il conflitto che coinvolge Israele. La squadra, però, è reduce da un’ultima settimana comunque ampiamente positiva, sfiorando prima la vittoria sul campo del Fenerbahce e poi trovando un successo all’ultimo secondo contro il Real Madrid. Al momento il Maccabi è 3-4, ma non ha mai vinto in trasferta.

La palla a due di Virtus Bologna-Maccabi, match valevole per l’ottava giornata dell’Eurolega 2024-2025, è in programma alle ore 20.30. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!