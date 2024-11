Sport in tv oggi (sabato 2 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 2 novembre ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli appassionati di motori potranno divertirsi con qualifiche e Sprint Race del GP di Malesia per la MotoGP e Sprint Race e qualifiche del GP di San Paolo per la F1, oltre che con la 8 Ore del Bahrain per quanto riguarda l’ultima tappa stagionale del WEC.

Jasmine Paolini incomincerà la propria avventura alle WTA Finals, ma ci sarà spazio anche per le semifinali del Masters 1000 di Parigi-Bercy e degli altri tornei tennistici della settimana. Sul fronte degli sport invernali si potranno gustare il World Tour di short track e il Grand Prix di pattinaggio artistico, mentre gli Europei di ciclocross ci regaleranno il Team Relay.

Ampio spazio ai campionati nazionali di volley, basket, rugby, pallanuoto, pallamano e alla consueta abbuffata di calcio tra Serie A, Serie B, Serie C e tornei esteri. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 2 novembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 2 novembre

01.40 MOTO3 – GP Malesia, prove 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

02.25 MOTO2 – GP Malesia, prove 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

02.30 NUOTO – Coppa del Mondo a Singapore, batterie (diretta streaming su World Aquatics Tv)

03.10 MOTOGP – GP Malesia, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

03.50 MOTOGP – GP Malesia, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

04.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Indonesia Masters (diretta streaming su BWF Tv)

05.50 MOTO3 – GP Malesia, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

06.00 TENNIS – WTA 250 Jiujiang, semifinali (diretta tv su Sky Sport Tennis, Supertennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)

06.45 MOTO2 – GP Malesia, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

06.45 CICLISMO – Criterium Saitama-Tour de France (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

07.00 TENNIS – WTA 250 Hong Kong, semifinali (diretta tv su Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)

08.00 MOTOGP – GP Malesia, Sprint Race (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

08.00 GOLF – Grand Final Challenge Tour, terza giornata (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 12.00; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 12.00)

11.30 NUOTO – Coppa del Mondo a Singapore, finali (diretta streaming su World Aquatics Tv)

12.00 MOTORSPORT (WEC) – 8 Ore del Bahrain, gara (diretta tv su Sky Sport 257, Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

13.30 TENNIS – WTA Finals (diretta tv su Sky Sport Tennis dalle ore 18.00; diretta streaming integrale su Sky Sport Max, Supertennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX). Paolini-Rybakina (terzo match dalle ore 13.30)

13.30 CALCIO (Premier League inglese) – Newcastle-Arsenal (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.30 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix) – Grand Prix de France, free skating femminile (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Rai Play Sport 1, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Osasuna-Valladolid (diretta streaming su DAZN)

14.00 TENNIS – Masters 1000 Parigi-Bercy, semifinali (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

14.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Cosenza-Ancona (non è prevista diretta tv/streaming)

14.30 RUGBY (Serie A) – Valorugby-Rovigo (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

14.30 RUGBY (Serie A) – Due partite: Lazio-Fiamme Oro, Vicenza-Mogliano (non è prevista diretta tv/streaming)

14.30 PALLANUOTO (Serie A1) – Savona-Telimar (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 F1 – GP San Paolo, Sprint Race (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

15.00 CALCIO (Serie A) – Bologna-Lecce (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Bari-Reggiana (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Carrarese-Juve Stabia (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Spezia-Modena (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie C) – Giana Erminio-Arzignano Valchiampo (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Novara-Caldiero Terme (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Renate-Lumezzane (diretta tv su Sky Sport 258; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Virtus Verona-Pro Vercelli (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Ternana-SPAL (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Torres-Pianese (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Pro Recco-Quinto (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 PALLAMANO (Serie A) – Chiaravalle-Sassari (diretta streaming su Pallamano Tv)

15.00 CICLOCROSS (Europei) – Team Relay (diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Ciclistica Galiziana)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Bayern Monaco-Union Berlino (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Quattro partite: Eintracht Francoforte-Bochum, Hoffenheim-St. Pauli, Kiel-Heidenheim, Wolfsburg-Augsburg (non è prevista diretta tv/streaming)

15.40 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix) – Grand Prix de France, free skating maschile (diretta tv su Eurosport 2; diretta tv su RaiSportHD dalle ore 16.30; diretta streaming su Rai Play Sport 1, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

15.45 PALLANUOTO (Serie A1) – Trieste-Roma (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Liverpool-Brighton (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Bournemouth-Manchester City (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Ipswich-Leicester (diretta tv su Sky Sport 259; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Due partite: Nottingham-West Ham, Southampton-Everton (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 PALLAMANO (Serie A) – Cassano-Conversano (diretta streaming su Pallamano Tv)

16.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Pontinia-Brixen (diretta streaming su Pallamano Tv)

16.10 RUGBY (Test Match) – Inghilterra-Nuova Zelanda (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Girona-Leganes (diretta streaming su DAZN)

16.30 CALCIO (Eredivisie olandese) – Willem II-Twente (diretta streaming su Como Tv)

16.30 PALLANUOTO (Serie A1) – Catania-Astra Nuoto Roma (non è prevista diretta tv/streaming)

17.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – PSG-Lens (non è prevista diretta tv/streaming)

17.15 CALCIO (Serie B) – Cosenza-Salernitana (diretta streaming su DAZN)

17.30 CALCIO (Serie C) – Alcione Milano-Trento (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Gubbio-Rimini (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Battipaglia-Scrivia (diretta streaming su Flima Tv)

17.30 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Salerno-Teramo (diretta streaming su Pallamano Tv)

17.50 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix) – Grand Prix de France, free dance (diretta tv su Eurosport 2, RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

18.00 CALCIO (Serie A) – Udinese-Juventus (diretta streaming su DAZN)

18.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Roma-Plebiscito-Padova (diretta streaming su Waterpolo Channel)

18.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Due partite: Brizz-Ekipe Orizzonte Catania, Trieste-Bogliasco (non è prevista diretta tv/streaming)

18.00 PALLAMANO (Serie A) – Tre partite: Bolzano-Pressano, Cingoli-Albatro, Secchia Rubiera-Brixen (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.30 CALCIO (Premier League inglese) – Wolverhampton-Crystal Palace (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Borussia Dortmund-Lipsia (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Villareal-Rayo Vallecano (diretta streaming su DAZN)

18.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Lazio-Rapallo (non è prevista diretta tv/streaming)

18.30 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A1) – Tre partite: Casalgrande Padana-Ferrana, Cassano-Erice, Sassari-Leno (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.40 RUGBY (Test Match) – Scozia-Fiji (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

19.00 F1 – GP San Paolo, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW; differita tv su TV8 dalle ore 21.30; differita streaming su tv8.it dalle ore 21.30)

19.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Brest-Nizza (non è prevista diretta tv/streaming)

19.00 CALCIO (Liga portoghese) – Farense-Benfica (diretta streaming su DAZN)

19.00 PALLAMANO (Serie A) – Due partite: Fasano-Eppan, Merano-Camerano (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.30 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Venezia-Brixia (diretta streaming su Flima Tv)

19.30 PALLANUOTO (Serie A1) – Posillipo-Olympic Roma (non è prevista diretta tv/streaming)

19.40 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix) – Grand Prix de France, free skating coppie (diretta tv su Eurosport 2, RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

20.30 CALCIO FEMMINIILE (Serie A) – Lazio-Como (diretta streaming su DAZN)

20.30 BASKET (Serie A) – Brescia-Trapani (diretta streaming su DAZN)

20.30 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Faenza-Sesto San Giovanni (diretta streaming su Flima Tv)

20.30 SHORT TRACK – World Tour a Montreal, seconda giornata (diretta streaming su Discovery+, canale YouTube di ISU)

20.30 VOLLEY (Superlega) – Verona-Modena (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 21.00; diretta streaming su Rai Play Sport 1, VBTV)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Perugia-Milano (diretta streaming su DAZN, VBTV)

20.45 CALCIO (Serie A) – Monza-Milan (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

21.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – St. Etienne-Strasburgo (non è prevista diretta tv/streaming)

23.00 BASKET (NBA) – Charlotte Hornets-Boston Celtics (diretta tv su Sky Sport NBA; diretta streaming su Sky Go, NOW)