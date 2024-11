Sport in tv oggi (martedì 26 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Martedì 26 novembre ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il calcio con la Champions League, maschile, il volley con la CEV Cup femminile, gli scacchi con la seconda partita del Mondiale, e tanto altro ancora.

Nelle Coppe Europee di volley femminile l’Igor Gorgonzola Novara ha saltato il primo turno di CEV Cup e farà il suo soltanto nella serata di oggi, essendo iscritta direttamente agli ottavi di finale contro l’LKS Lodz di Alessandro Chiappini: si giocherà il match d’andata.

Nella Champions League di calcio scenderanno in campo ben tre italiane: alle ore 18.45 il Milan farà visita agli slovacchi dello Slovan Bratislava, mentre alle ore 21.00 giocheranno in contemporanea l’Atalanta, che andrà in Svizzera contro lo Young Boys, e l’Inter, che ospiterà i tedeschi del Lipsia.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 26 novembre

10.00 Scacchi, Mondiale: Ding Liren-Gukesh, seconda partita – FIDE, chess.com

20.30 Volley femminile, CEV Cup: andata ottavi, Lodz-Novara – Nessuna copertura tv / streaming

18.45 Calcio, Champions League: Slovan Bratislava-Milan – Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Go, NOW

18.45 Calcio, Champions League: Sparta Praga-Atletico Madrid – Sky Sport 253, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Champions League: Inter-Lipsia – Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Champions League: Young Boys-Atalanta – Sky Sport Max, Sky Sport 253, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Champions League: Bayern-PSG – Sky Sport Calcio, Sky Sport 254, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Champions League: Manchester City-Feyenoord – Sky Sport 255, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Champions League: Sporting-Arsenal – Sky Sport 256, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Champions League: Barcellona-Brest – Sky Sport 257, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Champions League: Bayer Leverkusen-Salisburgo – Sky Sport 258, Sky Go, NOW