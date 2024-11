Sport in tv oggi (lunedì 4 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi lunedì 4 novembre ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati sulle WTA Finals, dove Jasmine Paolini affronterà la bielorussa Aryna Sabalenka dopo aver sconfitto la kazaka Elena Rybakina all’esordio. Ci sarà spazio anche per Luciano Darderi e Lorenzo Darderi nei primi tornei dei tornei ATP 250 di Belgrado e ATP 250 di Metz.

L’Italia incrocerà la Norvegia in un’amichevole di calcio a 5, poi ci sarà la ricca serata di calcio con i posticipi di Serie A e Serie C, oltre che dei campionati esteri. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi lunedì 4 novembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 4 novembre

02.30 SNOOKER – International Championship, primo turno (diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 07.30; diretta streaming integrale su Discovery+; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 07.30)

11.00 TENNIS – WTA Finals, round robin (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Supertennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX). Paolini-Sabalenka (terzo match dalle ore 11.00 e non prima delle ore 16.00)

11.00 TENNIS – ATP 250 Belgrado, primo turno (diretta tv su Sky Sport Arena in alternanza con gli altri tornei della settimana, Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Darderi-Altmaier (ore 11.00)

12.00 TENNIS – ATP 250 Metz, primo turno (diretta tv su Sky Sport Arena in alternanza con gli altri tornei della settimana, Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Sonego-Diaz Acosta (ore 12.00)

15.00 CALCIO (Serie C) – Sorrento-Casertana (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 CALCIO A 5 (amichevole) – Italia-Norvegia (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

18.30 CALCIO (Serie A) – Empoli-Como (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO (Serie A) – Parma-Genoa (diretta streaming su DAZN)

20.30 CALCIO (Serie C) – Vicenza-Lecco (diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Uno, Sky Sport 252; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW)

20.30 CALCIO (Serie C) – Altamura-Potenza (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 CALCIO (Serie C) – Benevento-Turris (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 CALCIO (Serie C) – Cavese-Foggia (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 CALCIO (Serie C) – Monopoli-Picerno (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie A) – Lazio-Cagliari (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

21.00 CALCIO (Premier League inglese) – Fulham-Brentford (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Celta Vigo-Getafe (diretta streaming su DAZN)