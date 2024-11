Sollevamento pesi, le entry list aggiornate dei Mondiali: assente Pizzolato, iscritti sei azzurri

Manca ormai meno di un mese al via dei Campionati Mondiali 2024 di sollevamento pesi, in programma a Manama (in Bahrein) dal 6 al 15 dicembre e valevole primo grande evento internazionale senior del nuovo quadriennio olimpico verso i Giochi di Los Angeles 2028. In palio complessivamente venti titoli iridati, dieci per genere.

L’IWF ha pubblicato l’elenco aggiornato degli atleti iscritti alla manifestazione, in cui è stata effettuata una scrematura importante rispetto all’entry list preliminare di settembre. Ad oggi sono 6 gli italiani che potrebbero partecipare al Mondiale di fine anno, dopo alcuni forfait tra cui quello di Nino Pizzolato, reduce da un’operazione alla schiena per provare a risolvere definitivamente i problemi fisici dell’ultimo biennio.

Fari puntati sul campione iridato in carica dei -81 kg Oscar Reyes Martinez, che andrà a caccia di un difficile bis dopo il sorprendente trionfo dell’ultima edizione a Riad. Da seguire con attenzione anche l’argento mondiale uscente dei -61 kg Sergio Massidda, inserito provvisoriamente nell’entry list come riserva nella categoria di peso superiore (-67 kg).

In campo femminile saranno presenti l’olimpionica Lucrezia Magistris nei -59 kg e Giulia Miserendino nei -64 kg (dopo aver fallito la qualificazione olimpica per Parigi nei -71 kg), mentre hanno lo status di riserve le giovani emergenti Celine Delia (-55 kg) e Genna Toko Kegne (-76 kg). Di seguito è possibile consultare le entry list aggiornate di tutte le categorie di peso ai Mondiali di pesistica olimpica 2024.

CLICCA QUI PER LE ENTRY LIST AGGIORNATE DEI MONDIALI DI SOLLEVAMENTO PESI 2024