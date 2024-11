Sollevamento pesi, la FIPE su Nino Pizzolato: “Rispetto per il lavoro della Magistratura e sostegno all’atleta”

Nino Pizzolato è accusato di violenza sessuale di gruppo aggravata ed è a processo a Trapani. La medaglia di bronzo nel sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024 è imputata insieme ad altre tre persone, la violenza avrebbe avuto luogo nella città siciliana il 22 luglio 2022 in un residenza sul lungomare ai danni di una ragazza finlandese. Nella giornata di ieri la vittima della presunta violenza ha fornito la propria testimonianza di fronte ai giudici del tribunale, confermando di aver subito violenza dopo aver cercato di fermare gli imputati.

La Federazione Italiana Pesistica (FIPE) ha pubblicato una nota riguardo alla vicenda: “In merito alla notizia relativa all’indagine in corso sul nostro Atleta Nino Pizzolato, la FIPE desidera ribadire il proprio rispetto assoluto per il lavoro della Magistratura e degli Organi Inquirenti dello Stato. Coerentemente con la propria storia e i valori che da sempre la contraddistinguono, la Federazione si impegna a trasmettere tutte le informazioni necessarie alla Procura Federale per i relativi adempimenti“.

Il comunicato continua: “La FIPE sottolinea di aver agito e di continuare ad agire in stretta osservanza delle normative vigenti, garantendo il massimo rispetto per tutte le parti coinvolte. La Federazione rinnova altresì la propria fiducia nella Magistratura e manifesta sostegno al nostro Atleta Nino Pizzolato, auspicando che l’accertamento dei fatti possa portare al pieno riconoscimento della verità e della giustizia, nel rispetto dei principi fondamentali che guidano il nostro operato“.