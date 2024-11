Sollevamento pesi, Nino Pizzolato si è operato alla schiena: “Era necessario, ora mi sento molto bene”

Nino Pizzolato si prepara ad affrontare un nuovo capitolo della sua carriera agonistica, dopo le due medaglie olimpiche consecutive ottenute a Tokyo e Parigi, con l’obiettivo di arrivare in salute ai prossimi Giochi di Los Angeles 2028. La stella della pesistica italiana dell’ultimo lustro, reduce da un biennio estremamente complicato a livello fisico per problemi alla schiena, si è sottoposto ad un intervento chirurgico per cercare di risolvere la situazione in via definitiva.

“Ho gareggiato a Parigi lottando contro i miei avversari, ma soprattutto con un dolore alla schiena che mi assillava dal settembre 2022. Sono stati anni durissimi in cui assieme allo staff medico della FIPE abbiamo fatto i miracoli per gestire la qualificazione olimpica e poter raggiungere un risultato storico: conquistare la seconda medaglia di bronzo dopo Tokyo 2020“, scrive l’atleta siciliano in un post su Instagram.

“Per questi successi ho già ringraziato lo staff tecnico e medico della FIPE, il gruppo sportivo delle Fiamme Oro, la mia famiglia e gli amici più stretti. Oggi mi sento di ringraziare il Professor Alessandro Gasbarrini Direttore della Struttura Complessa di Chirurgia Vertebrale dell’Ospedale Rizzoli di Bologna (e tutta la sua equipe) che mi ha supportato al meglio in questi due anni permettendomi di salire nella miglior condizione possibile sulla pedana di Parigi“, prosegue il pluricampione europeo.

“Avevamo già concordato prima delle Olimpiadi di fare un intervento risolutivo per i dolori alla schiena. Un’operazione che ormai era diventata necessaria per me. Ho scelto di affidarmi a lui perché è uno dei migliori professionisti al mondo per la chirurgia vertebrale ed è anche una persona che mi ha dato una grande fiducia per la sua umanità. Dall’operazione ad oggi sono passate più di tre settimane e posso dirvi che mi sento molto bene e sono pronto ad affrontare un percorso lungo ed impegnativo per tornare al meglio della mia forma fisica“, spiega Pizzolato.