Sollevamento pesi, Nino Pizzolato agguanta il bronzo olimpico all’ultima alzata! Record del mondo di Nasar nei -89 kg

Nonostante due sole prove valide e quattro nulli, Nino Pizzolato raggiunge il grande obiettivo della vigilia e si conferma sul podio olimpico per la seconda edizione consecutiva, salvando in extremis il bilancio della spedizione azzurra nel sollevamento pesi. Il 27enne siciliano ha bissato la medaglia di bronzo ottenuta a Tokyo nei -81 kg, attestandosi in terza piazza anche ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 nella nuova categoria -89 kg.

Il nativo di Castelvetrano classe 1996, non al meglio della condizione dopo i problemi alla schiena dell’ultimo biennio, ha dato l’anima in pedana dimostrando una forza mentale non indifferente e lottando alzata su alzata per giocarsi fino in fondo la zona medaglie. A conti fatti si è rivelata decisiva la terza e ultima prova di slancio, in cui Pizzolato ha sollevato 212 kg (alzata ritenuta valida dopo la video review richiesta dai tecnici italiani) portandosi virtualmente al terzo posto della graduatoria di totale in attesa della risposta dei suoi avversari.

Il pluricampione europeo, che ha totalizzato 384 kg (il suo record nazionale è di 392 kg, misura ottenuta nel 2022 prima dell’infortunio) grazie a 172 kg di snatch e 212 di clean and jerk, ha superato di una lunghezza il moldavo Marin Robu (383 kg, 175+208) dovendo poi attendere gli errori conclusivi dei suoi inseguitori nell’esercizio di slancio per poter scoppiare in lacrime festeggiando una significativa seconda medaglia a cinque cerchi.

Titolo olimpico con annesso record del mondo di totale per il fenomeno bulgaro Karlos Nasar, super favorito della vigilia, che ha superato finalmente l’agognata barriera dei 400 kg spingendosi fino a 404 kg con uno strappo da 180 ed uno slancio (senza neanche effettuare la terza prova) da 224 kg. Argento al colombiano Yeison Lopez, che ha fatto la differenza nello strappo (180) per poi difendere il vantaggio nella parte di gara più sfavorevole (210 di slancio) chiudendo con un ottimo 390 kg di totale.