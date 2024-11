Snowboard, Coratti dopo il successo in Coppa del Mondo: “Il lavoro degli ultimi mesi ha funzionato”

Comincia con il botto per i colori azzurri la stagione di Coppa del Mondo 2024-2025 di snowboard alpino. In occasione della prima tappa della rassegna itinerante, in scena sulla neve cinese di Mylin, Edwin Coratti si è imposto nella prova maschile di slalom parallelo, dove ha sconfitto il sudcoreano Sakkyum Kim.

Un risultato importantissimo per l’altoatesino in forza alle Fiamme Oro, il quale ha centrato il sesto successo in carriera, nonché il quarto di specialità. Il trionfo arriva tra l’altro dopo più di due anni, con l’ultimo precedente che risale a marzo 2022 in quel di Berchtesgaden.

Grandissima la soddisfazione dell’atleta italiano, intervenuto nel post gara ai microfoni federali: “E’ meraviglioso – ha detto Coratti – ho fatto il miglior tempo nelle qualificazioni e mi sono confermato anche nel turno finale. Sono soddisfatto del lavoro che ho fatto in questi mesi, devo dire che ha funzionato: la stagione non poteva davvero iniziare meglio”.

Domenica 1 dicembre, sempre sullo stesso tracciato, è prevista una seconda prova. Le qualificazioni cominceranno alle 2:45, mentre le finali partiranno alle 7:30.