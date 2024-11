Slittino, i convocati dell’Italia per Lillehammer: Fischnaller e altri 14 azzurri pronti al debutto stagionale

Da venerdì 29 novembre a domenica 1° dicembre va in scena a Lillehammer la prima tappa stagionale della Coppa del Mondo 2024-2025 di slittino. L’impianto norvegese vedrà il debutto ufficiale nel circuito maggiore di due nuovi format, il singolo misto (un uomo ed una donna) ed il doppio misto (una coppia maschile ed una femminile), che soppianteranno la Team Relay e le prove Sprint.

Il direttore tecnico della Nazionale italiana Armin Zöggeler ha convocato quindici atleti: Dominik Fischnaller, Leon Felderer, Alex Gufler e Lukas Peccei nel singolo maschile, Annalena Huber, Nadia Falkensteiner, Verena Hofer, Sandra Robatscher e Nina Zöggeler nel singolo femminile, Ivan Nagler/Fabian Malleier, Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner nel doppio maschile e Andrea Vötter/Marion Oberhofer nel doppio femminile.

“Ci siamo allenati bene in estate e in autunno abbiamo avuto la possibilità di girare più volte fra Lillehammer, Altenberg, Sigulda. Adesso finalmente siamo tornati in Norvegia. Questa settimana abbiamo fatto buone discese, ci sono ancora piccoli errori da sistemare ma c’è un’ultima manche di allenamento per rifinire i dettagli, in concomitanza con le discese degli avversari, dove avremo maggiori informazioni“, le sensazioni di Dominik Fischnaller.

“L’obiettivo è partire con un risultato positivo, così la stagione diventa più facile. Quest’anno i Mondiali sono a Whistler, vediamo come ci arriveremo. I nuovi format sono interessanti, a dire la verità le sprint mi avevano dato delle soddisfazioni in questi anni. Però quando ci sono delle novità sono sempre benvenute, se servono ad aumentare lo spettacolo. Abbiamo fatto dei test in pista con le donne, siamo sicuri che ci difenderemo bene anche in questo format“, ha aggiunto il vincitore della Sfera di Cristallo del 2023 al sito federale.