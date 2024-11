Jannik Sinner riceve il trofeo a Torino: un italiano n.1 del mondo a fine anno!

Jannik Sinner nel corso del 2024 ha vinto gli Australian Open, poi i tornei di Rotterdam, Miami ed Halle, dopo il Roland Garros è diventato numero 1 del ranking, infine ha trionfato anche a Cincinnati, agli US Open ed a Shanghai, ed ha da tempo l’aritmetica certezza di chiudere l’anno in testa alla classifica mondiale.

A Torino, sede delle ATP Finals, l’azzurro è stato premiato con la Coppa riservata a chi chiude la stagione in vetta al ranking da Andrea Gaudenzi, presidente dell’ATP, e da Boris Becker, 19° numero 1 dell’era Open: Sinner è stato il 29° tennista della storia a salire al comando della classifica.

Nel corso della premiazione Boris Becker ha parlato così dell’azzurro: “La sua determinazione è ciò che stimo di più, tramite il lavoro costante riesce ad esprimere il meglio di sé. Ho grande ammirazione verso lui, sarà numero uno a lungo, ne sono sicuro“.

Queste le parole di Sinner dopo aver ricevuto il trofeo: “Come ho detto ieri dopo la partita, non c’è posto migliore per festeggiare che Torino. Qui ho esordito in Davis, e poi l’anno scorso sono andato vicino al titolo. Ringrazio ovviamente tutto il mio team, non ce l’avrei mai fatta senza tutte le persone intorno a me“.

IL MOMENTO DELLA PREMIAZIONE DI JANNIK SINNER