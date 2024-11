Errani/Paolini alle WTA Finals di doppio: chi sono le avversarie del girone e le favorite

L’Italia sarà protagonista anche nel torneo di doppio delle WTA Finals 2024 di tennis, che scatterà oggi a Riad, in Arabia Saudita: Sara Errani e Jasmine Paolini faranno il loro esordio domani, dato che oggi Paolini sarà impegnata in singolare, dato che l’azzurra è l’unica tennista qualificata per entrambi i tornei. Al termine della prima fase le prime due coppie di ciascun girone approderanno alle semifinali di venerdì 8, infine la finale si disputerà sabato 9.

Le italiane, accreditate della quinta testa di serie, chiuderanno il programma di domani, quando nell’ultimo incontro di giornata sfideranno le statunitensi Caroline Dolehide e Desirae Krawczyk, numero 5 del torneo. Sono queste le uniche due coppie, tra quelle qualificate, ad essere composte da atlete della stessa nazionalità. Le favorite nel Gruppo Bianco, quello delle azzurre, sono la canadese Gabriela Dabrowski e la neozelandese Erin Routliffe, coppia testa di serie numero 2, mentre le underog sono la taiwanese Hao-Ching Chan e la russa Veronika Kudermetova, settime nella classifica del 2024.

Nel Gruppo Verde, invece, sono state sorteggiate le numero 1 della Race, l’ucraina Lyudmila Kichenok e la lettone Jelena Ostapenko, le numero 3, la taiwanese Su-Wei Hsieh e la belga Elise Mertens, la statunitense Nicole Melichar-Martinez e l’australiana Ellen Perez, numero 6, e la ceca Katerina Siniakova e la statunitense Taylor Townsend, qualificate all’ultimo torneo stagionale in quanto vittoriose a Wimbledon.

Le favorite nel girone delle azzurre sono la canadese Gabriela Dabrowski e la neozelandese Erin Routliffe, alla seconda qualificazione consecutiva alle Finals, dopo le semifinali raggiunte nel 2024. Come le azzurre, invece, sono alla prima partecipazione assoluta in coppia al torneo di fine stagione le prossime avversarie delle italiane, ovvero le statunitensi Caroline Dolehide e Desirae Krawczyk. Prima assoluta insieme al gran ballo di fine anno anche per la taiwanese Hao-Ching Chan e la russa Veronika Kudermetova.

GIRONI DOPPIO WTA FINALS 2024

Gruppo Verde

Lyudmila Kichenok/Jelena Ostapenko (Ucraina/Lettonia, 1)

Su-Wei Hsieh/Elise Mertens (Cina Taipei/Belgio, 3)

Nicole Melichar-Martinez/Ellen Perez (Stati Uniti/Australia, 6)

Katerina Siniakova/Taylor Townsend (Cechia/Stati Uniti, 8)

Gruppo Bianco

Gabriela Dabrowski/Erin Routliffe (Canada/Nuova Zelanda, 2)

Sara Errani/Jasmine Paolini (Italia, 4)

Caroline Dolehide/Desirae Krawczyk (Stati Uniti, 5)

Hao-Ching Chan/Veronika Kudermetova (Cina Taipei/Russia, 7)