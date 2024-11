Sinner-Griekspoor 2-0, highlights finale Coppa Davis: l’Italia conquista l’Insalatiera

Jannik Sinner ha sconfitto Tallon Griekspoor in due set e ha regalato all’Italia il secondo punto nella finale della Coppa Davis, grazie a cui la nostra Nazionale ha chiuso i conti contro l’Olanda e ha potuto alzare la terza Insalatiera della propria storia. Il numero 1 del mondo ha rispettato il pronostico della vigilia dopo l’affermazione di Matteo Berrettini contro Botic van de Zandschulp, anche se il fuoriclasse altoatesino ha dovuto faticare più del previsto per avere la meglio.

Il 23enne ha dovuto fare i conti con la verve del numero 40 del ranking ATP, che ha sfoderato una delle prestazioni più belle della propria carriera per provare a firmare la grande impresa e trascinare la contesa al doppio di spareggio. Il nostro portacolori si è imposto con il punteggio di 7-6(2), 6-2 in un’ora e trentacinque minuti di gioco. Primo set on serve dopo aver annullato due break-point nel terzo game, poi l’azzurro è stato impeccabile nel tie-break.

Nel secondo parziale, tra terzo e quinto gioco, i due avversari si vedono strappare il servizio: il nostro portacolori si issa sul 3-2, poi opera un nuovo break (5-2) e chiude i conti al quarto match-point. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi di Sinner-Griekspoor, secondo singolare di Italia-Paesi Bassi, finale della Coppa Davis 2024.