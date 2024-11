“Sinner governa il tennis con mano di ferro”: l’incoronazione dalla Spagna. In Francia: “Leçon du maître”

La stampa estera ha celebrato con titoli altisonanti la vittoria conseguita da Jannik Sinner alle ATP Finals. Il sigillo del numero 1 del mondo nel torneo riservato agli otto migliori tennisti della stagione è stato riconosciuto in maniera unanime dai media stranieri, inchinatisi al cospetto del fuoriclasse altoatesino, oggi capace di liquidare Taylor Fritz e di trionfare da imbattuto di fronte al pubblico che ha gremito la Inalpi Arena di Torino.

Dalla Spagna arriva il cubitale più sensazionalistico: “Sinner gobierna el tenis con mano de hierro“. Marca si è lasciata andare: “Sinner governa il tennis con mano di ferro. Era dai tempi migliori di Novak Djokovic che il circuito maschile non vedeva un leader dominante come Jannik Sinner. L’italiano è stato un profeta in patria“. Nel pezzo si legge: “La popolarità di Jannik a livello individuale è già maggiore di quella di qualsiasi calciatore”.

L’Equipe, la più apprezzata testata francese, ha aperto con un eloquente “Sinner, la leçon du maître” (“Sinner, la lezione del maestro”). “Un break nel primo set, un altro nel secondo, e l’italiano ha concluso in bellezza, davanti al suo pubblico, una fenomenale stagione 2024 scandita da otto titoli – tra cui due Slam (Australian Open e US Open) – e il posto del numero 1 del mondo“. Stile sobrio per l’istituzionale BBC nel Regno Unito: “Sinner beats Fritz to win first ATP Finals title” (“Sinner batte Fritz per vincere il suo primo titolo alle ATP Finals”).