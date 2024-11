Sinner e l’ipotesi di saltare la Coppa Davis nel 2025. Volandri: “Sarebbe comprensibile”

Jannik Sinner sarà in Coppa Davis anche l’anno prossimo? Si vedrà. Di sicuro, dopo aver conquistato la celebre Insalatiera con i suoi compagni per la seconda volta consecutiva, nonostante le fatiche di una stagione ricca di successi e logorante, sarà da valutare il da farsi in vista del 2025, dal momento che l’azzurro sarà sempre più orientato in un’ottica globale, cioè massimizzare le prestazioni soprattutto negli Slam.

Un po’ sulla falsariga di quanto fatto dai fenomenali Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic, si dovrà programmare al fine di salvaguardare il proprio status fisico, anche per garantirsi una carriera lunga e prevenire al più possibile gli infortuni. Per questo, sarà da capire se Jannik risponderà all’appello oppure se sceglierà di lasciare il posto ad altri.

A domanda diretta da parte del collega di Sky Sport, Stefano Meloccaro, la risposta del capitano non giocatore, Filippo Volandri, è stata sincera: “Sinner salterà la Coppa Davis nel 2025? Sarebbe comprensibile. Averlo avuto qui è stato un onore e un privilegio, qualcosa di speciale. Noi, intanto, ci godiamo questo e poi da domani pensiamo alla prossima“.

Non resta quindi che attendere cosa il futuro ci riserverà, magari prendendo atto anche della definitiva esplosione di Lorenzo Musetti, già protagonista nel 2024 con il bronzo olimpico e altri eccellenti risultati, ma in difficoltà nell’interpretazione dei match in Davis.