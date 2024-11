Sinner demolisce Ruud in allenamento alle ATP Finals: il video della sfida

Nella giornata di ieri altra serie di allenamenti per i protagonisti delle ATP Finals, con un focus particolare su Jannik Sinner dato che ci si trova a Torino e, oltretutto, dato lo status di numero 1 del mondo del classe 2001 di Sesto Pusteria, che ormai ovunque vada in Italia è seguito al pari delle maggiori stelle del rock o simili.

Ieri doppia sessione per Sinner, che ha avuto come compagno di viaggio Casper Ruud. Il norvegese ha disputato una finale a Torino, ma l’opinione comune lo descrive, in parte a torto, come uomo che indoor non vale quanto sul rosso. Vero, ma è altrettanto vero che stiamo parlando di uno che ha giocato una finale Slam agli US Open e che ha raccolto vari ottimi risultati sul mattone tritato.

I due si sono impegnati in un set e poco più di allenamento; nel primo Jannik ha confermato il suo stato di forma con un 6-2, mentre i successivi game sono passati anche perché del tempo ne era avanzato prima che entrassero in campo i doppi designati.

Oggi debutto per il leader del ranking ATP, contro l’australiano Alex de Minaur, mentre per quel che concerne Ruud l’attesa è per domani, quando sfiderà Carlos Alcaraz (e lo spagnolo arriva sperando di far meglio di un anno fa, quando arrivò sì in semifinale, ma contro Djokovic raccolse cinque game in un match opaco).

VIDEO: L’ALLENAMENTO DI IERI DI JANNIK SINNER CON CASPER RUUD

CAMPO 1

INALPI ARENA