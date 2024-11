Sci freestyle: cancellate le qualificazioni della tappa di Coppa del Mondo di slopestyle in Austria

Il maltempo modifica il calendario della prima tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci freestyle, specialità slopestyle, in scena in Austria, precisamente sulla neve di Stubai. Le qualificazioni della categoria maschile e femminile sono state infatti cancellate per la giornata di oggi. La comunicazione è arrivata attraverso il live score dedicato all’evento individuabile nel sito ufficiale della FIS.

Teoricamente, le sessioni si sarebbero dovute svolgere alle 9:00 e alle 12:15. Nel corso della mattina però l’inizio del segmento è stato via via rimandato, fino alla cancellazione.

Nelle prossime ore la FIS comunicherà la nuova tabella di marcia per la giornata di sabato 23, destinata teoricamente alle Finali.

Ricordiamo che l’evento è particolarmente importante in chiave Italia, complice la presenza del talento Flora Tabanelli in campo femminile oltre che di Leonardo Donaggio e Rene Monteleone in categoria maschile.