Sci di fondo, Federico Pellegrino vince la 10 km tl FIS di Muonio. Graz e Barp ai piedi del podio

Si completa la tre giorni di gare di sci di fondo della tappa FIS di Muonio, in Finlandia: nella 10 km tl è festa italiana grazie al successo di Federico Pellegrino, cui si affianca il quarto posto di Davide Graz ed il quinto di Elia Barp. Tra le donne settima Caterina Ganz e decima Francesca Franchi.

Nella gara maschile Federico Pellegrino si impone con il crono di 23’15″0, passando in testa a tutti gli intermedi ed andando infine a precedere sul traguardo di 7″3 il tedesco Friedrich Moch, secondo, e di 16″9 il finlandese Arsi Ruuskanen, terzo. Si fermano ai piedi del podio Davide Graz, quarto a 17″0, ed Elia Barp, quinto a 17″6, rispettivamente ad uno ed a sette decimi dal podio. Paolo Ventura si classifica ottavo a 21″0, mentre Francesco De Fabiani è 16° a 48″0, Simone Daprà chiude 20° a 55″3, infine Michael Hellweger termina 36° a 1’26″0.

Nella prova femminile la vittoria va alla tedesca Victoria Carl, prima con il tempo di 25’42″3, facendo meglio di 9″1 rispetto alla finlandese Kerttu Niskanen, seconda, e di 28″5 sull’austriaca Teresa Stadlober, terza. Settimo posto per Caterina Ganz, staccata di a 1’01″1, decima piazza per Francesca Franchi, attardata di 1’07″2, infine Anna Comarella non è partita.