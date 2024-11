Sci di fondo, Caterina Ganz decima e Federico Pellegrino 11° nelle 12 km tc FIS di Muonio

Si chiude la tappa FIS di sci di fondo in programma a Muonio, in Finlandia, utilizzata dalla Nazionale italiana come appuntamento di preparazione all’esordio in Coppa del Mondo, previsto a fine mese: dopo le sprint di ieri, oggi è stata la volta delle gare distance. Nelle 12 km in tecnica classica i migliori italiani sono Caterina Ganz, decima, e Federico Pellegrino, undicesimo.

Nella gara maschile a vincere è il norvegese Mattis Stenshagen, che si impone con il tempo di 32’30″6, distanziando di 29″ il connazionale Erik Valnes, secondo, e di 43″3 il tedesco Friedrich Moch, terzo. In casa Italia sfiora la top ten Federico Pellegrino, 11° a 1’30″5, proprio davanti a Paolo Ventura, 12° 1’35”0. Più staccati Francesco De Fabiani, 17° a 1’57″9, Elia Barp, 19° a 2’08″4, Davide Graz, 20° a 2’10″4, e Simone Daprà, 22° a 2’16″3.

Nella prova femminile il successo va alla tedesca Victoria Carl, vittoriosa con il crono di 35’47″5, con un vantaggio di 31″1 sull’austriaca Teresa Stadlober, seconda, e 38″0 sulla finlandese Kerttu Niskanen, terza. La miglior azzurra è Caterina Ganz, decima a 1’28″1, mentre concludono fuori dalla top ten Anna Comarella, 17ma a 2’11″1, Francesca Franchi, 19ma a 2’17″9, e Nicole Monsorno, 24ma a 3’06″3.