Sci alpino, Tommaso Sala e Tobias Kastlunger sperano in un salto di qualità in slalom

La Coppa del Mondo di sci alpino riparte nel weekend da Levi, dove in programma ci sarà un doppio appuntamento tra i rapid gates. La domenica si terrà il primo slalom maschile della stagione e come sempre si prospetta una gara altamente spettacolare e apertissima ad ogni pronostico. In casa Italia si spera che gli azzurri possano partire con il piede giusto: i fari sono puntati soprattutto su Alex Vinatzer, probabilmente la miglior carta che la squadra italiana possa giocarsi, ma attenzione anche alla voglia di riscatto di Tommaso Sala e Tobias Kastlunger.

Entrambi sono reduci da una stagione passata al di sotto delle loro aspettative. Sicuramente per Sala è stato un inizio complicato, visto l’infortunio patito nella preparazione in Argentina e ci sono volute alcune settimane per trovare un po’ la forma migliore. Dopo un gennaio con tre Top-10 (miglior risultato il settimo posto ad Adelboden), il finale di stagione non è stato certamente quello sperato dal milanese, con tante controprestazioni. Davvero da dimenticare, invece, gli ultimi mesi per Kastlunger, che ha chiuso la stagione con ben cinque uscite consecutive, confermando purtroppo una caratteristica finora predominante del nativo di San Vigilio di Marebbe, quella purtroppo di portare a termine davvero poche gare.

Sala ha sicuramente dimostrato di valere posizioni ben diverse da quelle raggiunte finora da Kastlunger. Si parla di un atleta che è stato quasi sempre a ridosso del primo sottogruppo di merito e che potenzialmente vale costantemente un posto in Top-10. Finora a Tommaso è mancato forse quell’ulteriore step che spera di poter fare in questa stagione, andando alla ricerca del primo podio della carriera.

Per Kastlunger il primo obiettivo deve essere quello di arrivare al traguardo. Dopo il decimo posto nel dicembre 2022 in Val d’Isere si ipotizzava una svolta nella carriera che finora non c’è ancora stata. L’azzurro ha avuto qualche sprazzo, ma troppo poco finora. Serve essere costante, portare a casa punti, migliorare il pettorale di partenza. Questi sono tutti gli obiettivi di una stagione che deve essere quella del cambiamento.