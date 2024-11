Sci alpino, le convocate dell’Italia per lo slalom di Levi. C’è anche Lucrezia Lorenzi

Dopo l’esordio di Soelden, torna questo fine settimana la Coppa del Mondo di sci alpino e lo fa con un doppio appuntamento sulle nevi finlandesi di Levi. In programma, infatti, ci sono due slalom, quello femminile nella giornata di sabato, mentre quello maschile sarà la domenica.

Oggi sono state diramate le convocazioni dell’Italia per la gara femminile da parte del DT Gianluca Rulfi. Sono sette le azzurre che saranno al cancelletto di partenza: Martina Peterlini, Marta Rossetti, Lara Della Mea, Beatrice Sola, Giorgia Collomb, Vera Tschurtschenthaler e Lucrezia Lorenzi.

L’obiettivo delle azzurre è quello di centrare la qualificazione alla seconda manche, traguardo a cui ambiscono soprattutto Peterlini, Rossetti e Della Mea. C’è attesa per la giovane Giorgia Collomb, alla sua seconda gara in carriera in Coppa del Mondo. Convocata anche Lucrezia Lorenzi a poche settimane dalla tragedia che ha coinvolto la sua famiglia con la morte della sorella Matilde.

Lo slalom di Levi è in programma sabato con la prima manche alle ore 10.00 e la seconda alle ore 13.00.

CONVOCATE ITALIA SLALOM FEMMINILE LEVI 2024

Martina Peterlini

Marta Rossetti

Lara Della Mea

Beatrice Sola

Giorgia Collomb

Vera Tschurtschenthaler

Lucrezia Lorenzi