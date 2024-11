Sci alpino, il programma e gli orari delle prossime gare a Killington. Fine settimana senza gli uomini

Comincia questo weekend la tournée nordamericana del Circo Bianco, con due gare tecniche in programma a Killington per la quarta tappa stagionale della Coppa del Mondo femminile 2024-2025 di sci alpino. Fine settimana di sosta invece per il circuito maschile, che tornerà protagonista a partire dal 3 dicembre con le prove cronometrate in vista della discesa di Beaver Creek.

Focalizzandoci sul doppio appuntamento di Killington, il calendario prevede lo svolgimento di un gigante sabato 30 novembre e di uno slalom nella giornata di domenica 1° dicembre. In entrambi i casi la prima manche inizierà alle ore 16.00 italiane (le 10.00 locali), mentre la seconda scatterà tre ore più tardi (19.00 italiane, le 13.00 in Vermont).

Dopo tre competizioni Mikaela Shiffrin si presenta negli States con il pettorale giallo di leader della classifica generale, grazie alle due vittorie consecutive tra i pali stretti a Levi e Gurgl, con un vantaggio di 97 punti sulla sua prima inseguitrice, l’austriaca Katharina Liensberger.

Le altre big in ottica Sfera di Cristallo sono più distanti, con Federica Brignone quinta a -145 dalla vetta avendo disputato (e vinto) sin qui una sola gara, il gigante inaugurale di Soelden. Si preannuncia dunque una battaglia oltremodo spettacolare a Killington soprattutto tra le porte larghe, con almeno quattro-cinque candidate al successo e tante possibili mine vaganti da podio.

CALENDARIO SCI ALPINO KILLINGTON

Sabato 30 novembre

16.00 Prima manche gigante femminile

19.00 Seconda manche gigante femminile

Domenica 1 dicembre

16.00 Prima manche slalom femminile

19.00 Seconda manche slalom femminile