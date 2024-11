Sci alpino, controllo neve positivo per gli slalom di Levi. Le prime convocate dell’Italia

La FIS, in seguito ad un controllo neve che ha avuto esito positivo, ha dato il via libera per il regolare svolgimento della prossima tappa stagionale della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. Il Circo Bianco sarà di scena a Levi (in Finlandia) nel weekend del 16-17 novembre per un doppio slalom speciale, con le donne impegnate al sabato e gli uomini il giorno successivo.

Il direttore tecnico azzurro Gianluca Rulfi ha diramato nel frattempo le prime convocazioni per la gara femminile, in attesa di comunicare gli ultimi due nomi nei prossimi giorni. Le slalomiste italiane già certe di essere in gara a Levi sono Martina Peterlini, Marta Rossetti, Giorgia Collomb, Beatrice Sola e Lara Della Mea, mentre bisognerà ancora attendere per scoprire le due atlete che completeranno il roster tricolore.

Tra i pali stretti l’Italia può schierare infatti fino a sette rappresentanti più Emilia Mondinelli, assente però in Finlandia perché ancora alle prese con il recupero da un infortunio al ginocchio. Dopo il consueto opening della stagione a Soelden in gigante, quello di Levi sarà il primo appuntamento dell’inverno in Coppa del Mondo per le slalomiste.

Favorita d’obbligo Mikaela Shiffrin, detentrice della Coppa di specialità, che potrebbe avere campo libero almeno in questo primo scorcio della stagione in attesa di capire l’effettivo stato di forma della sua grande rivale Petra Vlhova al rientro dal brutto infortunio rimediato lo scorso 20 gennaio.