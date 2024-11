Sci alpino, Alex Vinatzer e la voglia di tornare competitivo anche in slalom

Sono passati quasi quattro anni dall’ultimo podio in Coppa del Mondo di Alex Vinatzer. Era lo slalom di Madonna di Campiglio e l’azzurro chiuse al terzo posto lo slalom di Madonna di Campiglio. Sembrava poter essere l’inizio di una carriera ricca di risultati importanti e vittorie ed invece da quel momento il 25enne di Bolzano si è inceppato, non riuscendo a confermare le aspettative iniziali. Nel frattempo l’azzurro ha cominciato a gareggiare anche in gigante, trasformandosi quasi in uno specialista delle porte larghe, con una crescita sempre più costante rispetto ai pali stretti.

La stagione attuale è cominciata con un bel quinto posto nel gigante di Soelden e la speranza è quella che questa possa anche essere quella del rilancio in slalom. La scorsa si era comunque conclusa in maniera positiva con tre Top-10 nelle ultime quattro gare disputate, con un sesto posto a Palisades Tahoe ed un ottavo a Saalbach come migliori risultati.

In precedenza c’erano stati tanti errori, con l’altoatesino che non riusciva proprio a trovare continuità. Una sciata sempre molto al limite, molto aggressiva e che non pagava. Una manche buona e un’altra pessima, con una serie infinita di inforcate, uscite di pista o piazzamenti oltre la ventesima posizione.

La carta d’identità, però, gioca a vantaggio di Alex visto che recita solamente 25 anni e soprattutto all’azzurro non manca il talento. Quello è sotto gli occhi di tutti e davvero sembra bastare pochissimo per accendere definitivamente la carriera di Vinatzer. La concorrenza in slalom è elevata, ma ogni gara è apertissima e soprattutto non c’è un dominatore alla Odermatt, che chiude la porta quasi sempre in chiave vittoria. Partire già con il piede giusto a Levi può essere fondamentale e soprattutto il miglior viatico per la stagione che verrà. Saranno due anni importantissimi tra Mondiali ed Olimpiadi, con Vinatzer assolutamente pronto a tornare protagonista nel suo slalom.