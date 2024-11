Scherma, si alza il sipario sulla Coppa del Mondo. Tocca a spada e sciabola, 48 azzurri in pedana

Dopo la lunga pausa post Olimpiadi, si alza il sipario sulla nuova stagione della Coppa del Mondo di scherma. Un poker di appuntamenti a partire già dalla giornata di oggi, con spada e sciabola protagoniste al gran completo. Tra Orano, Berna e Fujairah saranno ben quarantotto gli azzurri che scenderanno in pedana. Da qui comincia, dunque, il nuovo quadriennio, che avrà ovviamente come traguardo finale quello di Los Angeles 2028. Un lungo cammino che la scherma azzurra vuole già cominciare al meglio.

Sciabolatori e sciabolatrici saranno impegnati in questo fine settimana in Algeria ad Orano. Si parte già oggi con le qualificazioni maschili, poi domani quelle femminili, sabato le prove individuali e domenica spazio alle gare a squadre, con davvero tantissime novità per l’Italia. Tante facce nuove in questa quattro giorni per il CT Nicola Zanotti, che ha deciso anche di sperimentare e mettere alla prova chi magari ha avuto meno spazio nel precedente quadriennio. Come detto le principali novità arrivano proprio dai due quartetti, con quello maschile formato da Dario Cavaliere, Michele Gallo, Matteo Neri, Pietro Torre e quello femminile composto da Alessia Di Carlo, Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Manuela Spica. Sicuramente nella sciabola italiana c’è bisogno di ricominciare e ricostruire e questa prima tappa può davvero essere l’inizio di un nuovo cammino.

Tante assenze illustri in quel di Fujairah negli Emirati Arabi Uniti per la spada femminile azzurra. Del quartetto d’oro di Parigi ci sarà solamente Giulia Rizzi, con Rossella Fiamingo ed Alberta Santuccio assenti in questo esordio e con Mara Navarria che aveva già comunicato il ritiro dopo le Olimpiadi. Anche in questo caso il CT Dario Chiadò ha deciso di sperimentare in questo esordio stagionale, con un quartetto completamente rivoluzionato e con la speranza anche di trovare qualche protagonista nuova nella prova individuale. Domenica la prova a squadre che sarà guidata da Alessandra Bozza, Federica Isola, Lucrezia Paulis e Gaia Traditi.

Gli esperimenti non sono certamente finiti e ci saranno anche in quel di Berna, dove comincia la stagione degli spadisti. C’è voglia di riscatto dopo la delusione olimpica e si ricomincerà con alcuni punti di riferimento come Davide Di Veroli e dopo un doloroso addio come quello di Federico Vismara, che ha lasciato la scherma proprio dopo Parigi. Il romano è pronto a diventare il leader, la guida di una spada maschile che punta anche su tanti giovani. Il quartetto della prova a squadre di domenica sarà composto da Filippo Armaleo, Valerio Cuomo, Davide Di Veroli ed Enrico Piatti ed è pronto a stupire.

CONVOCATI ITALIA COPPA DEL MONDO SCHERMA 2024/2025

SCIABOLA MASCHILE (Orano, Algeria): Luca Curatoli, Michele Gallo, Pietro Torre, Matteo Neri, Dario Cavaliere, Edoardo Cantini, Marco Mastrullo, Giacomo Mignuzzi, Lorenzo Ottaviani, Mattia Rea, Francesco Bonsanto, Giovanni Repetti

SCIABOLA FEMMINILE (Orano, Algeria): Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Alessia Di Carlo, Manuela Spica, Giulia Arpino, Michela Landi, Alessandra Nicolai, Maria Clementina Polli, Claudia Rotili, Mariella Viale, Michela Battiston, Rebecca Gargano

SPADA MASCHILE (Berna, Svizzera): Valerio Cuomo, Davide Di Veroli, Filippo Armaleo, Enrico Piatti, Gabriele Cimini, Nicolò Del Contrasto, Giulio Gaetani, Gianpaolo Buzzacchino, Fabrizio Di Marco, Matteo Galassi, Simone Mencarelli, Giacomo Paolini

SPADA FEMMINILE (Fujairah, Emirati Arabi Uniti): Alessandra Bozza, Federica Isola, Lucrezia Paulis, Gaia Traditi, Giulia Rizzi, Gaia Caforio, Anita Corradino, Roberta Marzani, Alice Clerici, Nicol Foietta, Sara Kowalczyk e Carola Maccagno