Scherma, Kowalczyk e Rizzi firmano la doppietta azzurra a Fujairah

Si tinge d’azzurro la prima tappa della Coppa del Mondo di spada femminile. Un inizio da sogno per l’Italia a Fujairah, negli Emirati Arabi Uniti, che festeggia una clamorosa doppietta firmata da Sara Maria Kowalczyk e da Giulia Rizzi. A trionfare per la prima volta in carriera è stata la 23enne campana, che ha battuto nel derby italiano la compagna di squadra con il punteggio di 15-10.

Un cammino eccezionale quello delle azzurre. In semifinale Kowalczyk ha sconfitto per 15-12 l’estone Irina Embrich, mentre Rizzi aveva battuto per 13-7 la francese Lauren Rembi. Una strada per il podio che si era aperta per le due azzurre con le vittorie contro l’ungherese Eszter Muhari per 15-13 e la francese Jade Sersot per 15-12. Negli ottavi, invece, Kowalczyk aveva superato la svizzera Pauline Brunner per 15-9, mentre Rizzi aveva eliminato un’altra francese, Alexandra Louis Marie con il punteggio di 15-10.

Una prova di squadra comunque positiva per l’Italia, visto che negli ottavi erano ben cinque le azzurre ancora in tabellone. Purtroppo a Federica Isola è stata fatale l’ultima stoccata contro l’ungherese Muhari (13-12), mentre Alessandra Bozza e Lucrezia Paulis sono state sconfitte rispettivamente dalla francese Rembi (15-8) e dalla sudcoreana Lim (15-12).

Muhari aveva battuto ai sedicesimi anche Carola Maccagno per 15-8. Fuori, invece, al primo turno Nicol Foietta (11-12 con la francese Sersot), Alice Clerici (7-15 con l’americana Husisian), Gaia Traditi (10-15 con l’estone Differt).

Domani si terrà la prova a squadre e per l’Italia ci sarà un quartetto decisamente sperimentale composto da Alessandra Bozza, Federica Isola, Lucrezia Paulis e Gaia Traditi.