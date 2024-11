Scherma, il francese Patrice vince ad Orano. Cavaliere e Torre sfiorano il podio

La prima firma stagionale è di Sebastien Patrice. Il francese ha trionfato nella prima tappa della Coppa del Mondo di sciabola maschile ad Orano in Algeria. Il transalpino si è imposto in finale per 15-11 contro il rumeno Radu Nitu. Sul podio ci salgono anche lo spagnolo Santiago Madrigal ed il sudcoreano Park Sangwon.

Sono due gli azzurri che si fermano ai piedi del podio. L’ultima stoccata è fatale per Dario Cavaliere, che viene sconfitto dallo spagnolo Madrigal con il punteggio di 15-14. Sempre nei quarti è stato eliminato Pietro Torre, che si è arreso al rumeno Nitu per 15-13 al termine di un assalto molto combattuto.

Cavaliere e Torre sono anche gli unici due italiani a raggiungere gli ottavi di finale, dove hanno sconfitto rispettivamente il cinese Shen (15-11) ed il polacco Stasiak (15-7). Ai sedicesimi ci è arrivato anche Luca Curatoli, ma il campano è stato sconfitto anche lui dal rumeno Nitu con il punteggio di 15-12.

Eliminazione al primo turno, invece, per Michele Gallo (7-15 con il turco Aslan), Giacomo Mignuzzi (12-15 con il francese Garrigue), Marco Mastrullo (6-15 con il francese Patrice), Edoardo Cantini (14-15 con il kazako Sarkissyan), Matteo Neri (13-15 con il rumeno Nitu), Lorenzo Ottaviani (12-15 con il rumeno Ursachi) e Giovanni Repetti, sconfitto nel derby azzurro da Pietro Torre per 15-8.

Domani si terrà la prova a squadre con l’Italia che schiera il quartetto composto da Dario Cavaliere, Michele Gallo, Matteo Neri e Pietro Torre.