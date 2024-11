Scherma, gli spadisti azzurri giù dal podio a Berna. Vittoria per l’Ungheria

Si ferma ai piedi del podio il cammino dell’Italia nella prova a squadre della prima tappa della Coppa del Mondo di spada maschile a Berna. Il quartetto composto da Valerio Cuomo, Enrico Piatti, Filippo Armaleo e Davide Di Veroli ha concluso al quarto posto nel giorno della vittoria dell’Ungheria.

Gli ungheresi si sono imposti in finale contro il Giappone con il punteggio di 34-27. Nelle due semifinali l’Ungheria aveva sconfitto la Francia per 45-41, mentre i nipponici avevano superato gli azzurri per 45-30.

Dopo questa sconfitta l’Italia ha dunque affrontato la finalina per il terzo posto, ma è arrivata un’altra sconfitta contro la Francia con il punteggio di 39-29.

Il cammino dell’Italia era cominciato nei sedicesimi di finale con la comoda vittoria sul Brasile per 42-19. Gli azzurri hanno poi superato gli Stati Uniti negli ottavi (41-36) e poi successivamente nei quarti l’Olanda per 29-24.