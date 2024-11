Scherma, dopo un esordio brillante la spada azzurra cerca conferma a Vancouver

Dopo l’ottimo esordio di Fujairah per le donne e Berna per gli uomini, la spada azzurra vola in Canada a Vancouver per il secondo appuntamento di Coppa del Mondo. C’è sicuramente attesa e voglia di confermarsi all’interno di una squadra italiana, che ha davvero ben figurato nel primo weekend stagionale, nonostante le assenze e gli esperimenti del CT Dario Chiadò, che proseguiranno anche in questo fine settimana.

Le donne ripartono dalla fantastica doppietta di Fujairah da parte di Sara Kowalczyk e Giulia Rizzi. Per la giovane campana si è trattato del primo storico successo in Coppa del Mondo, mentre per la friulana l’ennesima conferma dopo un ultimo biennio di altissimo valore. Non solo la prova individuale, ma anche un gara a squadre davvero eccellente per l’Italia, con un quartetto giovane e totalmente nuovo (Alessandra Bozza, Federica Isola, Lucrezia Paulis, Gaia Traditi), ma capace di spingersi fino al secondo posto, arrendendosi solo all’Estonia in finale.

Ottime le indicazioni anche dagli uomini nella loro prima uscita stagionale a Berna. Nell’individuale sono stati Giacomo Paolini e Matteo Galassi a prendersi la scena, chiudendo rispettivamente al secondo e terzo posto, senza dimenticare i quarti di finale raggiunti da Giulio Gaetani. La vittoria è andata a Mate Tamas Koch, con l’Ungheria che ha poi bissato vincendo anche la prova a squadre, dove il quartetto azzurro (Valerio Cuomo, Enrico Piatti, Filippo Armaleo, Davide Di Veroli) ha sfiorato il podio, concludendo al quarto posto.

Come detto il CT azzurro ha sicuramente sperimentato nelle prove a squadre. E’ sicuramente il momento migliore per valutare e provare ogni componente del suo gruppo. Anche a Vancouver sarà così, anche se qualche conferma della tappa precedente c’è stata: nella gara femminile ci saranno Gaia Caforio, Federica Isola, Roberta Marzani, Gaia Traditi; mentre in quella maschile Valerio Cuomo, Davide Di Veroli, Giulio Gaetani, Enrico Piatti.

Dalle 18.00 di domani cominciano le qualificazioni a Vancouver con in pedana le donne. Venerdì (sempre dalle 18.00) spazio invece alle qualificazioni maschili. Sabato è il grande giorno delle gare individuali con le finali oltre la mezzanotte, mentre domenica sempre con gli stessi orari si terranno le prove a squadre.