Scherma: cinque fiorettiste superano i preliminari in Coppa del Mondo a Tunisi

Arrivano buone notizie da Tunisi, località che ospita questo fine settimana la prima tappa della Coppa del Mondo di scherma, specialità fioretto. In occasione dei preliminari della categoria femminile hanno staccato il pass per il tabellone principale ben cinque azzurre che, sabato, raggiungeranno Martina Favaretto, Arianna Errigo, Martina Batini, Elena Tangherlini e Francesca Palumbo, già ammesse per il ranking.

Ottima in tal senso la prova di Anna Cristino ed Erica Cipressa, riuscite a passare il taglio grazie ad una brillante fase a gironi: la prima ha compiuto un percorso netto, mettendo a referto sei vittorie su sei, la seconda invece ha perso solo una volta, cedendo il passo all’ungherese Jazmin Papp per 5-2.

Bene poi anche Camilla Mancini, che ha sconfitto l’ucraina Taranenko 15-8 e la singaporiana Sang per 15 -8, Martina Sinaglia, che ha avuto la meglio sulla canadese Locke per 15-5 e sull’ucraina Horpenchenko per 15-10, oltre che Aurora Grandis, abile a imporsi sull’austriaca Bruger per 15-12 e sulla nipponica Azuma per 15-3. Niente da fare per Irene Bertini, out all’ultima stoccata dopo un vìs-a-vìs equilibrato con la nipponica Yakeyama. Giulia Amore ha salutato invece la competizione nel tabellone da 128.

Domani, venerdì 22 novembre, saliranno in pedana gli atleti della categoria maschile Giulio Lombardi, Davide Filippi, Damiano Di Veroli, Tommaso Martini, Alessio Di Tommaso, Damiano Rosatelli, Giuseppe Franzoni e Federico Pistorio. L’obiettivo sarà chiaramente raggiungere i big Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Alessio Foconi ed Edoardo Luperi, già qualificati per sabato. Di seguito i risultati e gli accoppiamenti del tabellone principale femminile, riportati da Federscherma.

COPPA DEL MONDO SCHERMA (FIORETTO): I RISULTATI DEI PRELIMINARI FEMMINILI

Tabellone preliminare da 64

Mancini (ITA) b. Taranenko (Ukr) 15-8

Takeyama (Jpn) b. Bertini (ITA) 15-14

Sinigalia (ITA) b. Locke (Can) 15-5

Grandis (ITA) b. Brugger (Aut) 15-12

Tabellone preliminare da 128

Mancini (ITA) b. Tang (Sgp) 15-8

Audibert (Fra) b. Amore (ITA) 15-14

Bertini (ITA) b. Cho (Usa) 14-10

Sinigalia (ITA) b. Horpenchenko (Ukr) 15-10

Grandis (ITA) b. Azuma (Jpn) 15-3

Fase a gironi

Anna Cristino: sei vittorie, nessuna sconfitta (qualificata dopo i gironi)

Erica Cipressa: cinque vittorie, una sconfitta (qualificata dopo i gironi)

Martina Sinigalia: quattro vittorie, due sconfitte

Camilla Mancini: quattro vittorie, due sconfitte

Irene Bertini: tre vittorie, tre sconfitte

Giulia Amore: due vittorie, tre sconfitte

Aurora Grandis: due vittorie, tre sconfitte

COPPA DEL MONDO SCHERMA: ACCOPPIAMENTI ITALIANI

Errigo (ITA) – Zurawska (Pol)

Cipressa (ITA) – Devore (Usa)

Sinigalia (ITA) – Liu (Usa)

Mancini (ITA) – Chan (Hkg)

Batini (ITA) – Kirsch (Ger)

Grandis (ITA) – Harvey (Can)

Tangherlini (ITA) – Jelinska (Pol)

Palumbo (ITA) – Kontochristopoulou (Gre)

Cristino (ITA) – Nagase (Jpn)

Favaretto (ITA) – Lachman (Pol)