Scandicci-Voluntari 2005 oggi in tv, Champions League volley femminile: orario, programma, streaming

La Savino del Bene Scandicci ritorna nella competizione continentale più prestigiosa, debuttando in casa contro il C.S.O. Voluntari 2005 di Bucarest, una formazione che, almeno sulla carta, non dovrebbe costituire un ostacolo insormontabile per la squadra allenata da Marco Gaspari. Scandicci arriva da una sconfitta sul campo di Conegliano, la seconda stagionale dopo quella subita in modo meno previsto contro Busto Arsizio. A Villorba, pur non essendo riuscita a conquistare un set, la squadra di Gaspari ha dimostrato determinazione, con una prestazione di gruppo positiva e una Ekaterina Antropova in grande forma.

La squadra sta lavorando per colmare il divario causato dalla partenza di alcuni elementi chiave, come Zhu, la scorsa estate. Nella stagione passata, infatti, Scandicci aveva raggiunto la finale scudetto, sfidando Conegliano fino a gara quattro. Per questo match, Gaspari potrebbe optare per un leggero turnover, considerando l’intensa prima parte della stagione per la Savino Del Bene. La diagonale Ognjenovic-Antropova dovrebbe essere confermata, ma è possibile che Kotikova e Ruddins trovino spazio, forse già dall’inizio.

Il Voluntari, avversario di Scandicci, rappresenta una delle principali squadre di Bucarest ed è attualmente terzo nel campionato rumeno con 13 punti, a poca distanza dalla capolista Alba Blaj e dal Rapid Bucarest. La scorsa stagione, il Voluntari ha conquistato il titolo di campione nazionale e ha iniziato la nuova stagione aggiudicandosi anche la Supercoppa nazionale con una vittoria sul Targoviste. C’è un po’ di Italia nella squadra rumena che è allenata da Stefano Saja.

Il fischio d’inizio è in programma al PalaWanny di Firenze alle ore 19:00 di mercoledì 6 novembre. La diretta TV sarà disponibile su sulla piattaforma a pagamento Sky. OA Sport vi fornirà infine la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Scandicci e Voluntari.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE 2024-2025

PalaWanny, Firenze – Girone E 1. giornata

Mercoledì 6 novembre, ore 19.00:

Savino del Bene Scandicci-C.S.O. Voluntari 2005 – Diretta Tv su Sky Sport Arena 204

PROGRAMMA SERIE CHAMPIONS LEAGUE 2024-2025 : COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena 204.

Diretta streaming: SkyGO, Now TV, Eurovolley Tv (eurovolley.tv)

Diretta Live testuale: OA Sport.